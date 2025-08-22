PM Modi Gaya Visit: पीएम मोदी को सुनने के लिए मगध विश्वविद्यालय में जुटे लाखों लोग : दिलीप जायसवाल

गया: बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान मगध विश्वविद्यालय में उनके आगमन पर उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लगभग 1.5 लाख लोग पहले ही मगध विश्वविद्यालय परिसर में जमा हो चुके हैं, और लाखों लोग अभी भी रास्ते में हैं।

आईएएनएस से बातचीत में जायसवाल ने मगध क्षेत्र के लोगों के उत्साह को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए समर्थन का संकेत बताया।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में विकास को गति दी है और अपराधियों के खात्मे में अहम भूमिका निभाई है।

उनके अनुसार, मगध की जनता पीएम मोदी और नीतीश कुमार के प्रति समर्पित है और विकसित भारत के संकल्प को सुनने के लिए उत्साहित है।

राहुल- तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर उन्होंने कहा कि वह मान चुके हैं, विकास पर ऊंगली नहीं उठा सकते हैं, बिहार के विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, यह लोग सिर्फ भ्रमजाल फैला रहे हैं, और मतदाता ने इनकी यात्रा को नकार दिया है।

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता राजीव रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और उपलब्धियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी ने देश और बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उनकी यात्राओं से बिहार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है।

उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' को विफल करार दिया है। दावा किया कि जनता अब विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेती।

भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने पीएम मोदी के मगध (बिहार) दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए बिहार में हो रहे विकास कार्यों और परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का दौरा काफी खास है। वह कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत पर जोर दिया, जो टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा संचालित है। यह बिहार में कैंसर उपचार के लिए एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा, खासकर पूर्वी भारत में कैंसर देखभाल को मजबूत करने के लिए। यह अस्पताल ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान भी चलाएगा।

ठाकुर ने औंटा-सिमरिया पुल को देश के लिए एक रोल मॉडल बताया। यह 8.15 किमी लंबा प्रोजेक्ट, जिसमें 1.86 किमी का 6-लेन गंगा नदी पुल शामिल है, 1,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह पुल मोतिहारी (पटना) और बेगूसराय के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच 100 किमी से अधिक की यात्रा दूरी कम होगी। यह पुराने राजेंद्र सेतु की जगह लेगा, जो खराब स्थिति में है, और सिमरिया धाम जैसे तीर्थस्थलों को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।