PM Modi Roadshow: पीएम मोदी नवादा और भोजपुर में रोड शो और कटिहार में करेंगे चुनावी सभा: दिलीप जायसवाल

बिहार चुनाव में एनडीए के लिए पीएम मोदी के रोड शो से बढ़ेगा जोश और जनसमर्थन
Oct 31, 2025, 01:24 PM
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आएंगे। वे 2 नवंबर को नवादा, भोजपुर (आरा) में रोड शो करेंगे और शाम को पटना में भी रोड शो निकालेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी दी।

आईएएनएस से बातचीत में जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम निर्धारित है। वे 2 नवंबर को नवादा, भोजपुर (आरा) में रोड शो करेंगे और शाम को पटना में भी रोड शो निकालेंगे। इसके अलावा 3 नवंबर को एक नया कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वे सहरसा जाएंगे और कटिहार में भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

पीएम मोदी के इन दौरों से एनडीए को चुनावी लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर जहां पहले चरण के लिए मतदान होने हैं।

एनडीए नेतृत्व का मानना है कि पीएम की रैलियां और रोड शो मतदाताओं में जोश भरेंगे। एनडीए के संकल्प पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि मां जानकी की जन्मभूमि को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी 'सीतापुरम' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार अपनी समृद्ध संस्कृति से पूरे विश्व को जोड़ने का काम करेगा।

एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हर अनुमंडल में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ईबीसी वर्ग के लिए 10 लाख रुपए की सहायता और उनके अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सामाजिक न्याय अब वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि विकास में बराबरी का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध एनडीए सरकार, हर मत्स्य पालक को 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता, धान, गेहूं, दलहन, मक्का की एमएसपी पर खरीद अब पंचायत स्तर पर की जाएगी। किसानों के लिए एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरियों और रोजगार अवसरों के सृजन को सुनिश्चित किया जाएगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना के साथ ही हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना करके एनडीए सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाने का काम करेगी।

 

Bihar PoliticsBJP BiharBihar ElectionsPM ModiNDA CampaignRoadshowElection Rally

