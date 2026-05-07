Narendra Modi Visit : पीएम मोदी के बेंगलुरु दौरे की तैयारियां तेज, भव्य कार्यक्रम की तैयारी में जुटी भाजपा

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बेंगलुरु दौरे को लेकर कर्नाटक भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर पार्टी बड़े जनसमारोह की तैयारी कर रही है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने गुरुवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां पूरी दुनिया में चर्चित हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है।

आर. अशोक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनना पार्टी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु की जनता को संबोधित करेंगे और यह कार्यक्रम आम लोगों के लिए खुला रहेगा।

उन्होंने कहा, “सभी पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक कार्यक्रम में शामिल हों। तैयारियों को लेकर बैठकें की गई हैं।”

आर. अशोक ने बताया कि तुमकुर रोड के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता चित्रदुर्ग कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि बेंगलुरु शहरी जिले की 10 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता बेंगलुरु कार्यक्रम में भाग लेंगे।

उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कार्यक्रम में किसी प्रकार की समस्या न हो।”

उपचुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए आर. अशोक ने कहा कि उपचुनावों को विधानसभा चुनावों का पैमाना नहीं माना जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “जब भाजपा सत्ता में थी तब हमने 15 उपचुनाव जीते थे, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। इसलिए उपचुनाव विधानसभा चुनाव परिणामों का मानक नहीं होते।”

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को कर्नाटक दौरे पर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बड़ी जीत के बाद यह उनका पहला कर्नाटक दौरा होगा।

इसी सिलसिले में गुरुवार को कर्नाटक भाजपा की ओर से आयोजित भव्य अभिनंदन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आर. अशोक ने की।

बैठक में पूर्व मंत्री अरविंद लिंबावली, विधायक एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री अश्वथ नारायण, पूर्व मंत्री गोपालैया, विधायक एस.आर. विश्वनाथ, मुनिराजू और सी.के. राममूर्ति, राज्य महासचिव नंदिश रेड्डी सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह और इसके संस्थापक श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बेंगलुरु पहुंचेंगे।

आश्रम की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री समारोह में मुख्य संबोधन देंगे और नव-निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े वर्षभर चलने वाले सेवा कार्यक्रमों की शुरुआत भी की जाएगी।

इन आयोजनों के तहत 13 मई को श्री श्री रविशंकर के नेतृत्व में विश्व शांति के लिए वैश्विक ध्यान कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

--आईएएनएस