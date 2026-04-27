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Narendra Modi Rally : बैरकपुर में पीएम मोदी की जनसभा में आए लोगों ने कहा- बंगाल में भाजपा सरकार जरूरी है

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 08:02 AM
पश्चिम बंगाल : बैरकपुर में पीएम मोदी की जनसभा में आए लोगों ने कहा- बंगाल में भाजपा सरकार जरूरी है

बैरकपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में सोमवार को विजय संकल्प सभा करेंगे। पीएम मोदी की सभा में आए लोगों से समाचार एजेंसी आईएएनएस ने बातचीत की।

पीएम मोदी की सभा में आईं प्रीति मुखर्जी ने कहा कि नारी सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई के लिए बंगाल में भाजपा सरकार बननी चाहिए। महिला ने कहा कि बंगाल की जनता पीएम मोदी के साथ है। बंगाल के लिए भाजपा खतरा नहीं है, बल्कि टीएमसी खुद ही खतरा है।

प्रीति ने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना पर ममता बनर्जी बोलती हैं कि महिलाओं को पैसा दे देंगे। ममता बनर्जी महिलाओं के सम्मान को रुपयों से तौल रही हैं। इसलिए हम लोग ममता बनर्जी की सरकार को बाहर करना चाहते हैं और भाजपा की सरकार लाने के लिए पश्चिम बंगाल में हम लोग एकजुट हुए हैं।

पीएम मोदी की सभा में आए भाजपा कार्यकर्ता संतोष गुप्ता ने कहा कि हम लोग भाजपा के सैनिक हैं। बंगाल के कारखाने बंद हो गए हैं, विकास बाधित हो गया है, इसको फिर से शुरू करने के लिए बंगाल में भाजपा सरकार की जरूरत है। कम्युनिस्ट और टीएमसी की सरकारों के झेलने के बाद अब लग रहा है कि बंगाल जाग उठा है। बंगाल की उन्नति के लिए हम पीएम मोदी से आशा कर रहे हैं।

पीएम मोदी की सभा में आईं प्रतिमा दास ने कहा कि सुबह छह बजे से ही हम लोग यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बहुत जरूरी है।

माला शाह ने कहा कि पीएम मोदी का हम सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। बंगाल में भाजपा की सरकार काफी जरूरी है, खासकर महिलाओं, शिक्षा के लिए बंगाल में भाजपा सरकार जरूरी है। उन्होंने बंगाल में महिलाओं की स्थिति बताने लायक बची ही नहीं है। बंगाल में भाजपा की सरकार चाहिए।

सुदीप्तो सेन ने कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल के हो गए हैं। 4 मई की तारीख को बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी। बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार की जरूरत है। अब बंगाल में डबल इंजन सरकार चाहिए।

सुनीता मंडल ने कहा कि पीएम मोदी के आने से हम लोग काफी खुश हैं। हर किसी के मन में है कि इस बार भाजपा की सरकार बने। इस वक्त जो तानाशाही और दोहरी नीति से बंगाल रसातल में चला गया है। यहां भाजपा की सरकार बहुत जरूरी हो गई है।

--आईएएनएस

 

 

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