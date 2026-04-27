Narendra Modi Rally : पीएम मोदी के लिए खास पेंटिंग बनाकर लाईं बैरकपुर की समीरा, बोलीं- अब चिट्ठी का इंतजार

बैरकपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में सोमवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहां मौजूद लोगों ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में समीरा राजभर ने बताया कि मैंने पीएम मोदी की पेंटिंग बनाई थी। पीएम मोदी ने मेरी पेंटिंग ली है, जिसे लेकर उन्होंने (समीरा) कहा कि पेंटिंग बनाने में काफी मेहनत की है, उन्होंने मेरी बनाई पेंटिंग ली, इसलिए काफी अच्छा लग रहा है। पेंटिंग बनाने में पूरा एक दिन लगा। अब पीएम मोदी की चिट्ठी का इंतजार है।

पीएम मोदी की जनसभा में शामिल हुए सौरभ देव ने कहा कि बंगाल में मां परेशान है, माटी बिक रही है और मानुष मर रहा है। बंगाल में सत्ता विरोधी लहर है। पीएम मोदी ने जो भी कहा, बिल्कुल सही कहा है। बंगाल के भ्रष्टाचार को खत्म करना है। युवाओं को नौकरी और स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है। टीएमसी की सरकार में जो महिलाएं पीछे चली गईं, उनको आगे लाना है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है।

पीएम मोदी की जनसभा में आईं पायल शाह ने कहा कि किसी को तो महिलाओं के बारे में बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो साफ दिख रहा है कि महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के बाद मुआवजा दे दिया जाता है। यहां महिलाओं को यूज किया जा रहा है। इस आफत से हमें बचाने के लिए किसी को तो आगे आना होगा। हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिले।

शरवनी दास ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए जो वादे किए हैं, उससे हम लोग खुश हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने से बंगाल की स्थिति में सुधार होगा। बल्कि अभी से ही माहौल बदलना शुरू हो गया है। भाजपा की वजह से हम लोगों को हौसला मिला है। इस बार हम लोग कमल खिला कर रहेंगे।

नव कुमार देव ने कहा कि इस बार 110 प्रतिशत भाजपा की सरकार बन रही है। पूरे बंगाल में अराजकता के खात्मे का वक्त आ गया है। बंगाल में भाजपा इसलिए जरूरी है, क्योंकि बंगाल में नौकरी नहीं है। कारखाने बंद पड़े हैं। कारखानों का चालू होना जरूरी है। इसके लिए यहां परिवर्तन चाहिए।

--आईएएनएस

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