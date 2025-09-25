PM Modi Rally : पीएम मोदी ने कांग्रेस कार्यकाल का किया जिक्र, बताया देश क्यों मना रहा है 'जीएसटी बचत उत्सव'

भारत समाचार

Sep 25, 2025, 01:07 PM
पीएम मोदी ने कांग्रेस कार्यकाल का किया जिक्र, बताया देश क्यों मना रहा है 'जीएसटी बचत उत्सव'

बांसवाड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि आखिर क्यों देश अब 'जीएसटी बचत उत्सव' मना रहा है और पहले की तुलना में अब आम जनता को जीएसटी रिफॉर्म से कितनी बचत हो रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा में विशाल रैली को संबोधित करते हुए 2014 से पहले की यूपीए कार्यकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर देश की जनता को लूटने का आरोप लगाया।

पीएम मोदी ने कहा कि आज से 11 साल पहले, कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे, क्योंकि कांग्रेस सरकार देशवासियों का शोषण करने में लगी हुई थी। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थे। जब आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, तब हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। इसीलिए आज कांग्रेस मुझसे नाराज है। 2017 में हमने जीएसटी लागू करके देश को टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति दिलाई। नवरात्रि के पहले दिन, एक बड़ा जीएसटी सुधार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आज पूरा भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। रोज़मर्रा की ज़्यादातर चीज़ें अब सस्ती हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि घरेलू रसोई का खर्च कम हो गया है, जिससे देशभर की माताओं और बहनों को सीधी राहत मिली है।

पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस के शासन में, 100 रुपए की वस्तु की कीमत टैक्स के बाद 131 रुपए थी। 2017 में जीएसटी लागू होने पर उसी वस्तु की कीमत 118 रुपए हो गई थी। अब जीएसटी सुधारों के बाद, वही वस्तु 105 रुपए की हो गई है। कांग्रेस के जमाने की तुलना में यह 26 रुपये की बचत है।"

उन्होंने कहा, "पहले, 500 रुपए के एक जोड़ी जूते की कीमत 575 रुपए थी, क्योंकि कांग्रेस ने 75 रुपए टैक्स लगाया था। अब जीएसटी सुधारों के बाद, आपको 500 रुपए के जूते पर 50 रुपए कम कर देना होगा।"

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब, भाजपा सरकार ने 500 रुपए तक के जूतों पर टैक्स स्लैब को हटा दिया है और 2,500 रुपए तक के जूतों पर टैक्स दरों को भी कम कर दिया है।

उन्होंने कहा, "एक सामान्य परिवार का सपना होता है कि उसके पास एक स्कूटर या मोटरसाइकिल हो। कांग्रेस राज में, 60,000 रुपए की बाइक पर 19,000 रुपए से अधिक टैक्स देना होता था। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, तो यह टैक्स 2,000- 2,500 रुपए कम किया गया। जीएसटी में सुधार के बाद उसी बाइक पर टैक्स अब केवल 10,000 रुपए है। इसका मतलब है कि 2014 से पहले के कांग्रेस काल की तुलना में 9,000 रुपए की बचत हुई है।"

 

 

