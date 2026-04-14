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Baisakhi 2026 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैशाखी, पुथांडु और महा बिशुबा पाना संक्रांति की दीं शुभकानाएं

पीएम मोदी ने बैशाखी, पुथांडु और ओडिशा के नए साल पर दी शुभकामनाएं
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Dainik Hawk·
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Apr 14, 2026, 04:13 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैशाखी, पुथांडु और महा बिशुबा पाना संक्रांति की दीं शुभकानाएं

नई दिल्ली: भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए आज देश के विभिन्न राज्यों में हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाए जा रहे हैं। ओडिशा में 'महा बिशुबा पाना संक्रांति', पंजाब में 'बैशाखी' और तमिलनाडु में 'पुथांडु' के रूप में नए साल का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन त्योहारों के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक्स पोस्ट पर महा बिशुबा पाना संक्रांति के पवित्र अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, "यह विशेष अवसर भक्ति, सद्भाव और मौसमी नवीनीकरण के मूल्यों को दर्शाता है। यह ओडिशा की समृद्ध परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष असीमित अवसरों और सफलताओं से भरा हो। यह शुभ दिन सभी के लिए शांति, सुख और समृद्धि लाए। यह त्योहार एकता की भावना को और गहरा करे और हमारे समाज को जोड़ने वाले बंधनों को मजबूत करे।"

पीएम मोदी ने दूसरे एक्स पोस्ट में लिखा है, "पुथंडु के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं! मैं प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष सुख, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से भरा हो। यह विशेष दिन नवीनीकरण, आशा और नई शुरुआत का उत्सव है। यह तमिल संस्कृति की महानता का सम्मान करने का अवसर है। साहित्य, संगीत, कला, दर्शन और भक्ति की इसकी समृद्ध विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। यह विशेष दिन हमारे समाज में एकता की भावना को और मजबूत करे। महान तमिल संस्कृति से प्रेरित होकर, हम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें और प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव को भी गहरा करें।

इसी तरह प्रधानमंत्री ने बैशाखी की शुभाकामनाएं दी हैं। एक्स पोस्ट पर लिखा है, "बैशाखी जीवंत त्योहार कृतज्ञता, नवजीवन और आशा की भावना का प्रतीक है। यह हमारे किसानों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाता है, जिनकी लगन से हमारा देश भोजन प्राप्त करता है। बैसाखी का आध्यात्मिक महत्व भी गहरा है, क्योंकि यह श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। पूज्य सिख गुरुओं की शिक्षाएं हम सभी को एक बेहतर समाज के निर्माण के सामूहिक प्रयास में प्रेरित करती रहती हैं। यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लाए।"

--आईएएनएस

 

 

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