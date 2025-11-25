भारत समाचार

Ayodhya PM Visit : प्रधानमंत्री मोदी न होते तो राम मंदिर पर भगवा ध्वज कभी नहीं लहराता : अयोध्या के संत

अयोध्या में पीएम मोदी के ध्वजारोहण से पहले श्रद्धालुओं में उत्साह और गर्व
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 25, 2025, 03:59 AM
प्रधानमंत्री मोदी न होते तो राम मंदिर पर भगवा ध्वज कभी नहीं लहराता : अयोध्या के संत

अयोध्या: आज सुबह लगभग 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। यहां प्रधानमंत्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। इसको लेकर अयोध्या में बड़ी तैयारी की गई है। अयोध्या में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे।

अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि हमारा दशकों पुराना संकल्प साकार हो रहा है। जो लोग दुनिया भर में सनातन धर्म को मानते हैं, उनके लिए यह पल अत्यंत गर्व का विषय है। उनका मानना है कि जब तक सृष्टि में राम मंदिर का अस्तित्व रहेगा, तब तक प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी इसके साथ स्वर्णाक्षरों में जुड़ा रहेगा।

अयोध्या के एक संत का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के उत्तम प्रचारक भी रहे हैं। मंदिर बनने से पहले जनता के सहयोग के लिए जो जागरण किया गया था, उसके लिए दो बड़ी यात्राएं निकली थीं। एक यात्रा पूरे भारत में निकली थी। इस यात्रा की अगुवाई लालकृष्ण आडवाणी जी ने की थी और इस पूरी यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर थी। इस दौरान वह खुद भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि जब मंदिर बनने का फैसला हुआ, इसके बाद जब राम शिलाएं यहां आईं तो उनकी जगह-जगह पूजा हुई थी। इससे लोगों में उत्साह पैदा हो गया था। इसमें भी पीएम मोदी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने इसे बड़ी ही खूबी के साथ किया। जब वह सत्ता में आए तो वह दिन भी आ गया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि वहां राम मंदिर बनेगा। जब से राम मंदिर निर्माण कार्य न्यास को दिया गया है, तब से प्रधानमंत्री ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि जब से अयोध्या में मंदिर बना है, तब से यहां पर्यटन भी बढ़ गया है और इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। यह उन लोगों को जवाब है, जो कहते थे कि मंदिर बनने से गरीबी नहीं मिटेगी। ऐसा ही काशी और उज्जैन में भी हुआ है। पहले लोग ताजमहल देखने जाते थे और अब लोग मंदिर घूमने और दर्शन करने जाते हैं।

अयोध्या के महंत राजूदास ने प्रधानमंत्री मोदी को महाराज कहकर संबोधित किया और कहा कि मैं उन्हें महाराज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने बहुत से प्रधानमंत्री देखे हैं लेकिन ऐसा मन, मस्तिष्क और मानसिकता किसी प्रधानमंत्री की नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के बिना राम मंदिर की परिकल्पना करना संभव नहीं था क्योंकि इसी अयोध्या में रामभक्तों के सीने को छलनी किया गया था।

राजूदास ने कहा कि हमने वो दिन देखे हैं, जब राम मंदिर का नाम लेने पर लाठी और डंडे मारे जाते थे। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब परिक्रमा के दौरान जेल जाना पड़ा और कई मुकदमे झेलने पड़े। हम आज यह दिन भी देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर पर केसरिया ध्वज लहराएगा। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया है। आज अयोध्या जगमगा रही है। इतना सुंदर रेलवे स्टेशन अब बना है, राम की पैड़ी, एयरपोर्ट, पंचकोसी परिक्रमा को लेकर कोई विवाद था क्या? मंदिर को छोड़िए, ये सब काम पहले क्यों नहीं हुए? पहले साधु-संतों, सनातनियों पर टिप्पणी करते थे और उन्हें गाली देते थे।

राजूदास ने कहा कि अयोध्या और मंदिर बनने में प्रधानमंत्री मोदी का अतुलनीय योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी न होते तो राम मंदिर पर भगवा ध्वज कभी लहरा नहीं पाता। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न होते तो राम मंदिर का निर्माण और अयोध्या का चौमुखी विकास संभव नहीं था।

 

 

Ram MandirNarendra ModiUttar PradeshDevoteesAyodhyaCultural EventsHindu Faith

Related posts

Loading...

More from author

Loading...