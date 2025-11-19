भारत समाचार

Narendra Modi : प्रधानमंत्री मोदी ने पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र श्राइन और महासमाधि पर पूजा की

पीएम मोदी पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के भव्य शताब्दी समारोह में शामिल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 19, 2025, 06:40 AM
प्रधानमंत्री मोदी ने पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र श्राइन और महासमाधि पर पूजा की

पुट्टपर्थी:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में आयोजित भगवान श्री सत्य साईं बाबा के भव्य शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान, पीएम मोदी ने श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र श्राइन और महासमाधि पर पूजा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र श्राइन और महासमाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे।

श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पुट्टपर्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु और जी किशन रेड्डी भी उपस्थित रहे।

समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुट्टपर्थी में रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर खड़े दिखाई दिए।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी के पुट्टपर्थी पहुंचने पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "भगवान श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पुट्टपर्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं इस पवित्र स्थान की दिव्यता में डूबने और इस क्षेत्र व मानवता के लिए भगवान के असीम योगदान को याद करने के लिए उत्सुक हूं।"

इसके बाद, प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर जाएंगे। वहां वे लगभग 1:30 बजे दिन में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के 9 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-किसान योजना की 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वहां उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

--आईएएनएस

 

 

public gatheringscultural heritagenational celebrationsReligious CeremoniesSpiritual EventsIndian LeadersAndhra Pradesh News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...