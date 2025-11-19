भारत समाचार

PM Modi Event : श्री सत्य साईं बाबा का जीवन 'वसुधैव कुटुम्बकम' का स्वरूप रहा : पीएम मोदी

सत्य साईं बाबा शताब्दी पर पीएम मोदी ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए
Nov 19, 2025, 08:48 AM
पुट्टपर्थी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट जारी किया।

कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु और जी किशन रेड्डी भी उपस्थित रहे।

पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "श्री सत्य साई बाबा का यह जन्मशताब्दी वर्ष हमारी पीढ़ी के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान है। आज भले ही वे हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम और उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं।''

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "श्री सत्य साईं बाबा का जीवन "वसुधैव कुटुम्बकम" का जीवन स्वरूप था इसलिए उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष हमारे लिए सार्वभौमिक प्रेम, शांति और सेवा का महापर्व बन गया है। हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का और एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। इस सिक्के और डाक टिकट में उनके सेवा कार्यों का प्रतिबिंब है। इस अवसर पर मैं सभी भक्तों और नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।"

उन्होंने कहा कि श्री सत्य साईं बाबा का संदेश केवल पुस्तकों, प्रवचनों और आश्रमों की सीमाओं में नहीं रहा है। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। आज भारत के शहरों से लेकर छोटे गांवों तक, स्कूलों से लेकर आदिवासी बस्तियों तक, संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का एक अद्भुत प्रवाह दिखाई देता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हैं। मानवसेवा ही माधव सेवा है, ये बाबा के अनुयायियों का सबसे बड़ा आदर्श है।

पीएम मोदी ने कहा कि जब गरीब परिवार पहली बार श्री सत्य साईं अस्पतालों में आता है वो देखकर दंग रह जाता हैं कि अस्पताल में बिलिंग का कोई काउंटर ही नहीं है। यहां भले ही इलाज मुफ़्त है, लेकिन मरीजों और उनके परिवारों को कोई असुविधा नहीं होती। आज यहां 20 हजार से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है।

पीएम मोदी ने बताया कि भारत सरकार ने 10 साल पहले बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं में से एक है, जिसमें 8.2 प्रतिशत का सबसे ज्यादा ब्याज हमारी बेटियों को मिलता है। अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले जा चुके हैं। अब तक इन बैंक खातों में सवा 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है। ये प्रयास बहुत अच्छा है कि यहां श्री सत्य साई परिवार ने 20 हजार सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने का नेक काम किया है।

--आईएएनएस

 

 

