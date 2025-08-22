भारत समाचार

PM Modi Attack On Congress RJD: 'लालटेन राज' में बिहार 'लाल आतंक' से जकड़ा हुआ था : पीएम नरेंद्र मोदी

गयाजी में पीएम मोदी का कांग्रेस और राजद पर वार, बिहार विकास पर दिया जोर
Aug 22, 2025, 10:03 AM
गयाजी:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी राजद पर बड़ा हमला बोला है। गयाजी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और 'इंडी' गठबंधन वालों के नफरती अभियान का जवाब दे रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार का तेज विकास केंद्र की एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बीते समय में पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशे गए और नई प्रगति के रास्ते बनाए गए।

उन्होंने बिहार के लोगों को पुराने दिन याद दिलाते हुए कहा, "याद करें, 'लालटेन राज' में बिहार की क्या दुर्दशा थी। 'लालटेन राज' में यह क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों के कारण शाम के बाद आना-जाना मुश्किल होता था।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "लालटेन राज में गयाजी जैसे शहर अंधेरे में डूबे रहे। हजारों गांव थे, जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे। 'लालटेन राज' वालों ने अंधेरे में धकेला था। न शिक्षा थी और न रोजगार था। बिहार की कई पीढ़ियों को राज्य से पलायन के लिए मजबूर कर दिया। बिहार के लोगों को राजद और उनके साथ सिर्फ अपना वोटबैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख-दुख और मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है।"

गयाजी में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि अपने राज में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की नफरत और घृणा को कोई भूल नहीं सकता है। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति दुर्व्यवहार देखने के बाद भी राजद वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे।"

इसी दौरान, अपने संकल्प को दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के बेटे-बेटी को यहीं रोजगार और सम्मान की जिंदगी मिले, वह परिवार की देखभाल कर सकें, इसी सोच के साथ एनडीए सरकार काम कर रही है। अब बिहार में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं।

उन्होंने बताया कि गयाजी जिले में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो रहा है। गयाजी में एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जा रही है। शुक्रवार को यहां पावर प्लांट का शुभारंभ हुआ है। कुछ महीने पहले औरंगाबाद में पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भागलपुर जिले में भी नया थर्मल पावर प्लांट बनेगा, जिससे बिहार में बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी। जब बिजली उत्पादन बढ़ेगा तो घरों में बिजली की सप्लाई बढ़ेगी।

 

 

