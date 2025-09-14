Narendra Modi Assam Visit : 14 सितंबर को 18,530 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम दौरे पर रहेंगे। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए दी है।

पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "14 सितंबर, पूरा दिन असम के विकास को समर्पित रहेगा। 18,530 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा या फिर उनकी आधारशिला रखी जाएगी। पहला कार्यक्रम दरांग में होगा, जहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साथ-साथ नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी। गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का भी शिलान्यास किया जाएगा।"

उन्होंने अपने 'एक्स' पोस्ट में आगे लिखा, "गोलाघाट में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में असम बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। यह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखी जाएगी। इन कार्यों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।"

पीएम मोदी के इस 'एक्स' पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, "असम के लिए कल बड़ा दिन है।"

सीएम सरमा ने एक अन्य 'एक्स' पोस्ट में पीएम मोदी के मणिपुर के दौरे का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "शनिवार को प्रधानमंत्री की चुराचांदपुर यात्रा के इस वीडियो ने कांग्रेस और उसके नेताओं द्वारा पिछले कई महीनों से चलाए जा रहे अपमानजनक दुष्प्रचार को ध्वस्त कर दिया है।"

बता दें कि इन परियोजनाओं से स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और रोजगार के क्षेत्रों में असम को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा न केवल परियोजनाओं के शुभारंभ का अवसर होगा, बल्कि यह 'विकसित पूर्वोत्तर, विकसित भारत' के विजन को भी आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।