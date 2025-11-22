भारत समाचार

PM Modi Meeting : पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, अहम मुद्दों पर चर्चा

जी-20 में पीएम मोदी और अल्बानीज की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर गहन बातचीत
Nov 22, 2025, 04:09 AM
दक्षिण अफ्रीका: पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, अहम मुद्दों पर चर्चा

जोहान्सबर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की।

दोनों नेताओं ने 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों की प्रगति के बाद पिछले पांच वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग के गहन और विविधीकरण पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री अल्बानीज ने भारत में हुए हालिया आतंकवादी हमले पर अपनी एकजुटता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

इस दौरान दोनों नेताओं ने राजनीतिक और रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी, गतिशीलता, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्रियों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि उच्च-स्तरीय संपर्कों की पुनरावृत्ति ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत गति प्रदान की है। दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत बहुत अच्छे दोस्त और साझेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापार, रक्षा और सुरक्षा से लेकर शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा तक, हमारे संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। जी20 शिखर सम्मेलन से पहले अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'जी-20 लीडर्स' समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहुंचे हुए हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की तीन दिवसीय दक्षिण अफ्रीकी यात्रा है।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि जी-20 शिखर सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रमों के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच गया हूं। प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विश्व नेताओं के साथ उपयोगी चर्चा की आशा है। हमारा ध्यान सहयोग को मजबूत करने, विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने पर रहेगा।

'जी-20 लीडर्स' समिट का आयोजन जोहान्सबर्ग में होगा। यह विकासशील देशों में आयोजित होने वाला लगातार चौथा जी20 समिट होगा। समिट में प्रधानमंत्री मोदी 'जी-20' एजेंडा पर भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे। उनके समिट के तीनों सत्रों में संबोधित करने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

 

 

