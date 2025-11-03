भारत समाचार

India Road Safety : पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा

Nov 03, 2025, 01:22 AM
जोधपुर हादसा : पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा

नई दिल्‍ली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार को हुए सड़क हादसे पर दुख जताया। इसके साथ ही उन्‍होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट में लिखा, "राजस्थान के फलौदी जिले में हुए एक हादसे में हुई जानमाल की हानि से दुखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

उन्‍होंने पोस्‍ट में आगे लिखा, "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।"

जानकारी के अनुसार, मृतक और घायल सभी श्रद्धालु थे, जो बीकानेर के कोलायत दर्शन कर सूरसागर लौट रहे थे। देर रात जब उनकी गाड़ी मतोड़ा इलाके से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क पर खड़े एक ट्रेलर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया।

घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल और जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाधिकारी अमानाराम ने हादसे में 18 लोगों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और घायलों का इलाज कराया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। हम घायलों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। घायलों को उचित उपचार सुविधा केंद्र तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि घायलों की जान बचाने पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित है। जैसे ही और जानकारी उपलब्ध होगी, उसके बारे में बताया जाएगा।

 

 

