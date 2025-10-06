PM Modi Greetings : पीएम मोदी, अमित शाह समेत नेताओं ने दी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को जन्मदिन की शुभकामनाएं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने समाज के गरीब और वंचित वर्गों की सेवा करके अपनी अलग पहचान बनाई है। वे एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए असाधारण प्रयास कर रहे हैं, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में आप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निरंतर गति देकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नई दिशा मिली है और यह हमारे देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन प्रदान करें तथा आप राष्ट्रसेवा में निरंतर कार्यरत रहें।"

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वंचितों और शोषितों की आवाज को राष्ट्रीय मंच देने वाले आपके जनसेवी कार्य अभिनंदनीय हैं। प्रभु श्री राम आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सतत लोक-कल्याण हेतु अक्षय क्षमता प्रदान करें, यही प्रार्थना है।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लिखा, "केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, शतायु हों एवं ऐसे ही राष्ट्र की उन्नति और जनकल्याण की समृद्धि में अपना पूर्ण योगदान देते रहें।"