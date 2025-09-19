भारत समाचार

PM Modi Birthday : वाराणसी के लोगों ने कहा, 'पीएम मोदी हमारे सांसद हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात'

वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विकास कार्यों की हुई सराहना
Sep 19, 2025, 02:01 AM
वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उत्साह का माहौल रहा। काशी के लोगों ने अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। स्थानीय निवासियों ने भगवान शिव से पीएम मोदी की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

वाराणसी वासियों का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। गंगा घाटों की साफ-सफाई से लेकर विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर तक, काशी आज एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। लोगों ने प्रार्थना की कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यह विकास यात्रा अनवरत जारी रहे और देशहित में उनका योगदान यूं ही बरकरार रहे।

वाराणसी में कुछ लोगों के साथ आईएएनएस ने बातचीत की और पीएम मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल पर उनकी राय जानी।

मुंबई से काशी पहुंचे अजय ने शहर में हुए बदलावों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि काशी में अब काफी बदलाव दिखता है। काशी विश्वनाथ मंदिर आने में अब कोई समस्या नहीं होती। व्यवस्थाएं इतनी शानदार हैं कि मन खुश हो जाता है। यहां आकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब तो लगता है कि पहले काशी क्यों नहीं आए।

अयोध्या से काशी आए अमर त्रिपाठी ने शहर में हुए बदलावों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब से मैं यहां आया हूं, काशी में काफी बदलाव देखने को मिला है। व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं और विकास का यह स्वरूप देखकर मन प्रसन्न हो जाता है।

स्थानीय निवासी शंकर साहनी ने काशी में आए बदलावों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने 2014 से पहले की काशी को भी देखा है, तब यहां व्यवस्थाएं नहीं थीं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी की दशा पूरी तरह बदल गई है। टूरिज्म के क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे रोजगार के नए अवसर बने हैं।

स्थानीय दुकानदार गोपाल वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने वाराणसी के लिए बहुत कुछ किया है। व्यापार के लिए यहां व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं और कारोबार में भी इजाफा हुआ है। देश-दुनिया से लोग काशी आ रहे हैं, जिससे व्यापार को नया आयाम मिला है। सचमुच, पीएम मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया है।

स्थानीय निवासी पप्पू ने काशी के कायाकल्प की तारीफ करते हुए कहा कि बीते 11 सालों में रोजगार के अवसर भी काफी बढ़े हैं। पहले की तुलना में अब काशी में ज्यादा रोजगार मिल रहा है और व्यापार ने भी नई ऊंचाइयां छुई हैं।

स्थानीय निवासी सुनील उपाध्याय ने काशी के विकास की सराहना करते हुए कहा कि यह काशी का सौभाग्य है कि पीएम मोदी हमारे सांसद हैं। पिछले 11 सालों से वे निरंतर काशी का दौरा कर रहे हैं। भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज दुनिया देख रही है। उनके नेतृत्व में रोजगार बढ़ा है, व्यापार ने नई ऊंचाइयां छुई हैं और टूरिज्म में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

