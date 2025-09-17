Modi 75th Birthday Celebrations : पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर काशी में उत्साह, स्कूली बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर उनकी कर्मभूमि काशी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर वर्ग ने इस अवसर को उत्सव की तरह मना रहे है।

वाराणसी के लोहता क्षेत्र में स्थित शीतला चिल्ड्रन स्कूल में बच्चों ने अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इस खास मौके पर करीब 500 बच्चों ने मिलकर स्कूल परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और जोश के साथ "हैप्पी बर्थडे टू यू, मोदी जी" के नारे लगाए। बच्चों की इस ऊर्जा और उत्साह ने पूरे माहौल को जीवंत और यादगार बना दिया।

शीतला चिल्ड्रन स्कूल के शिक्षक प्रीतम विश्वकर्मा ने बताया, "बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन की तैयारी की थी। वे अपने प्रिय प्रधानमंत्री को इस खास दिन पर बधाई देना चाहते थे। यह नजारा देखकर गर्व महसूस हो रहा है।"

बच्चों ने न केवल मानव श्रृंखला बनाई, बल्कि रंग-बिरंगे पोस्टर और बैनर भी तैयार किए, जिनमें प्रधानमंत्री के लिए शुभकामना संदेश लिखे थे।

स्कूल की छात्रा संस्कृति सिंह ने कहा, "पीएम मोदी हमारे लिए प्रेरणा हैं। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमने उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए यह छोटा सा प्रयास किया।"

वहीं, छात्र देवांश पांडे ने उत्साह से कहा, "पीएम मोदी का जन्मदिन हमारे लिए उत्सव जैसा है। हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।"

काशी में इस अवसर पर कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। जगह-जगह रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में काशी के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया है।

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने काशी को न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है। यह उत्साह केवल वाराणसी तक सीमित नहीं था। पूरे देश में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे थे।