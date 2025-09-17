Rajkot Rangoli Celebration : राजकोट में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर 75 रंगोलियों से सजा शहर, केंद्र की योजनाओं पर फोकस

राजकोट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर गुजरात के राजकोट में गांधी म्यूजियम के प्रांगण में एक अनूठा आयोजन किया गया। गांधी संग्रहालय परिसर में स्थानीय कलाकारों के एक समूह ने मिलकर 75 अनूठी रंगोलियां बनाई हैं, जिनमें से प्रत्येक मोदी सरकार की किसी बड़ी योजना और उपलब्धि को दर्शाती है।

यह आयोजन न केवल प्रधानमंत्री के योगदान को सम्मानित करने का एक प्रयास है, बल्कि कला के माध्यम से उनकी नीतियों और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का भी एक अनोखा तरीका है।

इन रंगोलियों की थीम केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे 'मेक इन इंडिया', 'स्वच्छ भारत अभियान', 'डिजिटल इंडिया', और 'आयुष्मान भारत' जैसी पहलों पर आधारित है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे सड़क, रेल, और बंदरगाह परियोजनाओं को भी रंगोलियों में उकेरा गया है। आयोजन में भाग लेने वाले कलाकारों ने इन रंगोलियों के माध्यम से देश के प्रगति पथ पर अग्रसर होने की कहानी को जीवंत करने का प्रयास किया है।

प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक, हरेश बडेलिया ने आईएएनएस को बताया, "हमने 75 रंगोलियां बनाई हैं, जिनमें से प्रत्येक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई एक योजना को दर्शाया गया है। पूरा ध्यान उनके नेतृत्व में देश की विकास यात्रा को उजागर करने पर है।"

एक अन्य प्रतिभागी नीलम चंचल ने कहा, "मैंने ऑपरेशन सिंदूर और मिशन सुदर्शन चक्र पर आधारित रंगोली बनाई। ये योजनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। यह उस नेता को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिसने भारत को बदल दिया है।"

इस पहल का हिस्सा रहीं विभा चौहान ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, "मेरी रंगोली बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण तक, विकास के विभिन्न रूपों को दर्शाती है और हमारे सशस्त्र बलों के पराक्रम को भी सलाम करती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने वास्तविक बदलाव लाया है।"

एक प्रतिभागी ने उत्साह के साथ बताया, "हम यहां प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं पर आधारित रंगोलियां बना रहे हैं। कुल 75 रंगोलियां बनाई जा रही हैं, जो उनके 75वें जन्मदिन का प्रतीक हैं। यह आयोजन न केवल कला का उत्सव है, बल्कि देश के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।"

वहीं, एक अन्य प्रतिभागी ने अपनी रंगोली के बारे में बताते हुए कहा, "हमारी रंगोली की थीम 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'सुदर्शन चक्र' पर आधारित है। यह नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता का हिस्सा है।"

यह आयोजन स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। रंगोलियों के माध्यम से न केवल कला का प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि यह देश के विकास और प्रगति की कहानी को भी रंगों के माध्यम से जीवंत कर रहा है।

आयोजकों का कहना है कि यह पहल प्रधानमंत्री के विजन को जनता तक पहुंचाने का एक रचनात्मक प्रयास है।