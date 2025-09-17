Modi 75th Birthday : जन्मदिवस पर देश-विदेश से प्रधानमंत्री मोदी को मिलीं शुभकामनाएं, पीएम बोले- आप सब मेरे परिवार हैं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर दुनियाभर से शुभकामनाएं आईं। आम जनता से लेकर अंतरराष्ट्रीय नेताओं और आध्यात्मिक गुरुओं तक, सभी ने प्रधानमंत्री को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इन शुभकामना संदेशों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "देश-विदेश से अनगिनत शुभकामनाएं पाकर मैं अभिभूत हूं, भावुक हूं। इन संदेशों में जो स्नेह और आशीर्वाद का भाव है, वह अत्यंत प्रेरणादायक है। आप सब मेरे परिवार हैं और मैं अपने हर परिवारजन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।"

उन्होंने आगे कहा कि शुभकामनाओं में जताया गया विश्वास उनके लिए किसी शक्तिपुंज से कम नहीं है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वह इन संदेशों को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि 'नए भारत, समृद्ध भारत और सशक्त भारत' के लिए आशीर्वाद मानते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से हर एक संदेश का जवाब नहीं दे सके, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हर शुभेच्छा उनके दिल को छू गई है।

प्रधानमंत्री मोदी को विश्व के कई शीर्ष नेताओं ने भी शुभकामनाएं भेजीं और भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों को और गहराने की बात कही।

त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सुशासन की सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी की उन घोषणाओं का भी धन्यवाद किया, जिनसे त्रिनिदाद की जनता को लाभ हुआ है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब में लिखा, "आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए धन्यवाद। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच मित्रतापूर्ण संबंध वर्षों से चले आ रहे हैं। मेरी कामना है कि ये संबंध आने वाले समय में और भी मजबूत हों।"

पोप लियो 14वें ने भी प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिवस पर उन्हें वेटिकन सिटी से विशेष आशीर्वाद भेजा। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में बुधवार को आयोजित हुई पैपल ऑडियंस में लगभग 30,000 लोग शामिल हुए। इस अवसर पर पोप ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ और लंबा जीवन होने की प्रार्थना की।

इस दौरान पोप ने भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सांसद सतनाम सिंह संधू, पूर्व राजनयिक हर्षवर्धन शृंगला और आईएमएफ की संयोजक प्रो. हिमानी सूद ने किया। पोप ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को भी आशीर्वाद दिया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया।

पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने भी मोदी को शुभकामनाएं दीं, जिसके जवाब में पीएम ने भारत-पापुआ न्यू गिनी के ऐतिहासिक संबंधों की सराहना की।

मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की शुभकामनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी भारत यात्रा और मेरी मॉरिशस यात्रा ने हमारे रणनीतिक संबंधों को नई गति दी है।

पुर्तगाल के राष्ट्रपति अंतोनियो कोस्टा और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस द्वारा भेजे गए शुभकामनाओं पर पीएम मोदी ने दोनों देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।