भारत समाचार

Traditional Indian Culture : दिल्ली के चित्रकार ने गोबर से बनाई पीएम मोदी की अनूठी पेंटिंग, जन्मदिन पर जीता दिल

दिल्ली के चित्रकार ने गोबर से बनाई पीएम मोदी की अनूठी पेंटिंग
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 01:36 AM
दिल्ली के चित्रकार ने गोबर से बनाई पीएम मोदी की अनूठी पेंटिंग, जन्मदिन पर जीता दिल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के चित्रकार महेश कुमार वैष्णव ने गोबर से उनकी एक अनूठी पेंटिंग बनाकर सबका ध्यान खींचा है।

इस पेंटिंग में प्रधानमंत्री मोदी एक शेर के बच्चे को दूध पिलाते नजर आ रहे हैं, जो साहस, प्रेम और प्रकृति के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। यह पेंटिंग न केवल कला का एक नायाब नमूना है, बल्कि सनातन संस्कृति में गाय के गोबर के महत्व को भी रेखांकित करती है।

महेश कुमार वैष्णव पिछले 40 वर्षों से चित्रकला के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस पेंटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि यह पेंटिंग गाय के गोबर से बनी है और मैंने इसमें गाय का गोबर इस्तेमाल किया है। इसे बनाने में लगभग डेढ़ महीने का समय लगा। इस कलाकृति में प्रधानमंत्री मोदी एक शेर के बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह संदेश देता है कि इतने खतरनाक जानवर को भी प्यार और देखभाल से पाला जा सकता, जो बेहद खूंखार होता है। प्रधानमंत्री बिना किसी डर के उसे दूध पिला रहे हैं, जो साहस और करुणा का प्रतीक है।

उन्होंने कहा, "गाय का गोबर हिंदू और सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। पहले के समय में घरों को गोबर से लीपा जाता था और मांगलिक कार्यों में गणेश जी की छोटी मूर्तियां भी गोबर से बनाई जाती थीं। इसी पवित्रता को ध्यान में रखकर मैंने गोबर से यह पेंटिंग बनाई। पेंटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को शेर के बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखाया गया है, जो एक गहरा संदेश देता है।

वैष्णव के अनुसार, इस पेंटिंग के जरिए हमने प्रकृति और संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। यह पेंटिंग उनके लिए बेहद खास है और हम प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर भेंट करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि यह पेंटिंग प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे और उन्हें मेरी ओर से यह छोटा-सा उपहार स्वीकार हो। खास बात यह है कि विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी पड़ रहा है। मैं उन्हें उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देता हूं।"

 

 

 

Modi birthdayPM Narendra ModiTraditional artDelhi artistCow dung artindian cultureUnique painting

Related posts

Loading...

More from author

Loading...