Pm Modi Leadership : पीएम मोदी ने संवैधानिक मूल्यों के साथ किया है राष्ट्र का मार्गदर्शन: संजय उपाध्याय

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 25 वर्ष (राज्य के सीएम और देश के पीएम) पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक संजय उपाध्याय ने उन्‍हें बधाई दी। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निष्कलंक रहकर संवैधानिक मूल्यों के साथ देश का नेतृत्व कर रहे हैं।

भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इतने लंबे समय से निष्कलंक रहकर संवैधानिक मूल्यों के साथ देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आलोचनाओं और चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए उन्होंने गरीब कल्याण, महिला सुरक्षा, किसान हित, मजदूरों को न्यूनतम वेतन, युवाओं के लिए स्टार्टअप योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को ऊंचा उठाने में उनका बड़ा योगदान है। वे स्वस्थ रहें और विकसित भारत के लक्ष्य तक देश की सेवा करते रहें।

आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार ने लोधी एस्टेट इलाके में टाइप-7 बंगला नंबर 95 आवंटित किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय उपाध्याय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय निवास मिला था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के कई मामले लगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उपाध्याय ने कहा कि अब वह मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, उसी के तहत सरकार ने उन्हें आवास दिया है। इसे राजनीतिक रंग देने की बजाय प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए।

आईएएनएस-मैटराइज सर्वे में बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसको लेकर भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव घोषणा के बाद उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को फिर बहुमत मिलेगा। सर्वेक्षणों में भी हमारी जीत साफ दिख रही है। पार्टी का केंद्रीय और राष्ट्रीय नेतृत्व, हर पदाधिकारी और बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मतदाताओं तक पहुंचता है और सही समय पर उन्हें मतदान केंद्र तक लाता है। यही रणनीति हमें निर्णायक जीत दिलाती है। बिहार में हमारे संगठन की मजबूती पर पूर्ण भरोसा है और हमें जीत पर कोई संदेह नहीं है।