Narendra Modi Leadership : छत्तीसगढ़ के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पीएम मोदी के नेतृत्‍व की सराहना की

जायसवाल ने पीएम मोदी को 24 साल पूरे होने पर ऐतिहासिक नेतृत्वकर्ता बताया।
Oct 09, 2025, 02:58 AM
छत्तीसगढ़ के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पीएम मोदी के नेतृत्‍व की सराहना की

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन के 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनका राजनीतिक सफर ऐतिहासिक रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और उनके नेतृत्व की सराहना की।

मंत्री जायसवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “देश का सौभाग्य है कि हमें पीएम मोदी जैसा नेतृत्वकर्ता मिला है। हम सभी का यह सौभाग्य है कि हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों में उम्मीद जगाई है कि भारत अपना पुराना वैभव फिर से प्राप्त करेगा और विश्व गुरु के रूप में अग्रसर होगा।”

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ‘विकसित भारत 2047’ का संकल्प राष्ट्र को नई दिशा देने वाला है। जायसवाल ने कहा, “मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के 24 वर्षों का यह सफर देश के इतिहास में अविस्मरणीय है। यह वह कीर्तिमान है जो आने वाले युगों तक देश के मानस पटल पर अंकित रहेगा।”

बिहार चुनाव की घोषणा के बाद से सियासत तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, “हमारे गांव में कहावत है, ‘गांव बसा नहीं और चोर पहले से तैयार हैं।’ अभी तो नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई और विपक्ष में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चालू हो गई। यह उनकी स्थिति को दर्शाता है।”

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश में चहुंमुखी विकास हुआ है। लोगों को एनडीए और पीएम मोदी पर पूरा विश्‍वास है।

जायसवाल ने विश्वास जताया, “जनता विकास को देखती है, और निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन बिहार में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा।”

 

 

