Pm modi 24 Years : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 साल का कार्यकाल बेमिसाल: गौरव वल्लभ

पीएम मोदी के 24 साल पूरे, भाजपा नेताओं ने सेवा और विकास को बताया अद्वितीय
Oct 08, 2025, 02:38 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 साल का कार्यकाल बेमिसाल: गौरव वल्लभ

नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 24 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। इसी क्रम में भाजपा प्रवक्‍ता गौरव वल्लभ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 साल बेमिसाल रहे।

भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 साल बेमिसाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सेवा की, उसके बाद संपूर्ण भारत की सेवा करने का काम किया है। पीएम के नेतृत्‍व में 11 सालों में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्‍यवस्‍था बना और आने वाले समय में जल्‍द ही तीसरी अर्थव्‍यवस्‍था बन जाएगा। एक भारतीय और कार्यकर्ता होने के नाते मैं ईश्‍वर से प्रार्थना करूंगा कि पीएम मोदी इसी तरह देश की सेवा करते रहें और 2047 में विकसित भारत के संकल्‍प को प्राप्‍त करें।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 24 वर्षों से उन्होंने निरंतर समर्पण के साथ सेवा की है, पहले गुजरात को बदला और अब पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। उन्‍होंने एक जनसेवक के रूप में भारत की अर्थव्‍यवस्‍था को 11वें से चौथे स्थान पर लाने का काम किया है। पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने, इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने, करोड़ों भारतीयों को शौचालय की सुविधा देने जैसे कई महत्‍वपूर्ण काम किए हैं। ऐसे जनसेवक का दुनिया में कोई और उदाहरण नहीं मिल पाता है।

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, "किसने सोचा होगा कि एक चाय बेचने वाला गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, खुद को पूरी तरह से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। स्‍वतंत्र भारत के इतिहास में गुजरात के लिए 2001 से लेकर 2014 तक और देश के लिए 2014 से लेकर 2025 तक का समय स्‍वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एक साथ विकास की कई ऊंचाइयों को छूते हुए भारत आज विश्‍व में सही मायने में एक शक्ति बन चुका है।"

 

 

