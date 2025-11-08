भारत समाचार

PM Modi Journey : 11 घंटे, 1,680 किमी की यात्रा और पांच कार्यक्रम, राष्ट्र के प्रति पीएम मोदी ने दिखाई अटूट प्रतिबद्धता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 10, 2025, 07:40 AM
11 घंटे, 1,680 किमी की यात्रा और पांच कार्यक्रम, राष्ट्र के प्रति पीएम मोदी ने दिखाई अटूट प्रतिबद्धता

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शनिवार का दिन बेहद व्यस्त रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने केवल 11 घंटों में 1,680 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कई उड़ानों में लगभग 5 घंटे बिताए, कई राज्यों की सीमाओं को पार किया और बिना किसी ब्रेक के पांच प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिन की शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की और सुबह 8 बजे 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। चारों ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर चलेंगी।

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 11 बजे बिहार के सीतामढ़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान लोगों में भरपूर उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने माता सीता का भव्य मंदिर बनाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया।

यहां से प्रधानमंत्री मोदी दोपहर लगभग 1 बजे उत्तर प्रदेश की सीमा के पास स्थित बेतिया में एक और विशाल जनसभा के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बेतिया की जनसभा के साथ बिहार में अपने चुनाव प्रचार का समापन किया। उन्होंने बेतिया की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने बिहार के सपनों और संकल्पों को लेकर इस चुनाव अभियान में व्यापक चर्चा की। मैं कह सकता हूं कि यह चुनाव एनडीए का कोई नेता नहीं, बल्कि बिहार की जनता लड़ रही है।

इसके बाद पीएम मोदी बेतिया से कुशीनगर गए और उसके बाद 1.35 घंटे की हवाई यात्रा पूरी करके दिल्ली वापस पहुंचे। उन्होंने शाम को लगभग 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में 'कानूनी सहायता वितरण तंत्र' को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कानूनी सहायता वितरण तंत्र की मजबूती और कानूनी प्रक्रिया देश से जुड़े ये कार्यक्रम हमारी न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती देंगे।

इसके बाद वह भारत रत्न और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की व्यक्तिगत रूप से बधाई देने उनके आवास गए। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

--आईएएनएस

एमएस/एबीएम

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...