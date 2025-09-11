भारत समाचार

PM Matsya Sampada Yojana Success Story : पीएम मत्स्य संपदा योजना से हरिद्वार के किसान की बढ़ी आय, भूदेव सिंह ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद

पीएम मत्स्य संपदा योजना से हरिद्वार किसान की आय दोगुनी, मिला आत्मविश्वास
Sep 11, 2025, 01:09 AM
पीएम मत्स्य संपदा योजना से हरिद्वार के किसान की बढ़ी आय, भूदेव सिंह ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई थी। इस योजना से उत्तराखंड के किसान की आय में बढ़ोतरी हुई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के 'द मोदी स्टोरी' पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया। साथ ही लिखा है कि 10 सितंबर 2020 के दिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार के किसान भूदेव सिंह पहले पारंपरिक खेती से गुज़ारा भर की आय पाते थे। कोविड काल में उन्हें इस योजना की जानकारी मिली। उन्होंने तालाब बनवाकर मत्स्य पालन शुरू किया और 1.76 लाख रुपए की सब्सिडी पाई।

द मोदी स्टोरी में लिखा गया है कि सिर्फ पहले साल ही उनकी आय में पौने दो लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई। आज वे आधुनिक खेती और मत्स्य पालन से अपनी कमाई दोगुनी कर चुके हैं और उनका जीवनस्तर भी बेहतर हुआ है। भूदेव सिंह को वह पल आज भी याद है, जब उनकी सीधी बातचीत प्रधानमंत्री मोदी से हुई, यह उनके लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा का अनमोल अनुभव था।

भूदेव सिंह ने वीडियो में कहा कि मैं पहले पारंपरिक खेती किया करता था, जिससे मेरी आय बहुत कम थी, जो एक परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। उसके बाद कोविड का टाइम था तो मुझे मेरे एक दोस्त से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पता चला। फिर मैंने जानकारी हासिल की। उसके बाद मैं हरिद्वार मत्स्यपालन विभाग के ऑफिस गया। उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया, जिससे मुझे जानकारी मिली।

उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी लेकर तालाब खुदवाया और मछली पालन शुरू किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1,76,000 रुपए की सब्सिडी मिली। अब जो मेरी आय है, वह उस साल करीब पौने दो लाख रुपए अतिरिक्त आय थी। इससे मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी बात हुई, जोकि एक किसान के लिए बहुत बड़ी बात है।

भूदेव सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर अब मैं अपनी खेती को आधुनिक तरीके से चेंज लाकर कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकता हूं और अपना स्टार्टअप कर सकता हूं और नए तरीके से मत्स्य पालन तथा नई खेती कर रहा हूं, उससे मैं अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहा हूं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

 

 

