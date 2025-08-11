वैशाली: केंद्र सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे किसान आत्‍मनिर्भर होने के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। इन्‍हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है।

बिहार के वैशाली के रहने वाले शशिकांत कुमार ने इस योजना का लाभ लेने के बाद पीएम मोदी का आभार जताया है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक ने बताया कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं।

बिदुपुर सहदुल्लापुर धबौली के निवासी शशिकांत कुमार ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान बताया कि उनको पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना का लाभ मिला है। उन्‍होंने कहा कि पहले हम लोगों को खेती-बाड़ी करने में परेशानी होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने से अब कोई दिक्कत नहीं होती है। फसलों के लिए समय-समय पर कीटनाशक, सिंचाई और खाद की व्‍यवस्‍था हो जाती है।

उन्‍होंने बताया कि मैं बचपन से ही किसान परिवार में जुड़ा हूं। पहले की सरकारों से किसानों को फायदा नहीं होता था। जब से केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से किसानों के सम्‍मान में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना से हमें सालाना छह हजार रुपए केंद्र की तरफ से दी जाती है। यह पैसा कई किस्‍तों में मिलता है। हर तीन महीने के अंतराल में दो हजार रुपए खाते में आ जाते हैं। इन पैसों से खेती में होने वाली जरूरी चीजों को खरीदा जाता है। अभी खेतों में कीटनाशक डालने की जरूरत थी और पैसा आने से दवाई खरीदी गई। फसलों में समय से दवा डालने से खेती अच्‍छी तरह से होगी।

उल्‍लेखनीय है कि पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में सालाना छह हजार रुपए सीधे उनके बैंक खातों में मिलते हैं। भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित, पीएम-किसान किसानों की आजीविका को मजबूत करने और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है।