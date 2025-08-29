भारत समाचार

Jan Dhan Yojana 11 Years: बनासकांठा में 'जन धन योजना' बनी वरदान, गरीबों का बढ़ा आत्मविश्वास

जन धन योजना के 11 साल: आर्थिक समावेशन की ऐतिहासिक पहल
Aug 29, 2025, 02:12 AM
गुजरात: बनासकांठा में 'जन धन योजना' बनी वरदान, गरीबों का बढ़ा आत्मविश्वास

बनासकांठा: देश में आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना ने गुरुवार को अपनी स्थापना के 11 साल पूरे कर लिए हैं। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग पहल बन चुकी है, जिसने गरीबों, महिलाओं, किसानों और वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस योजना ने दशकों से वित्तीय सेवाओं से वंचित रहे लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचाया है, जिससे उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है।

गुजरात के बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ तालुका में यह योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा ने न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी जगाया है।

इस योजना के तहत खोले गए खातों के माध्यम से लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में मिल रहा है। इसके अलावा, योजना में शामिल बीमा कवर ने भी लाखों लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सिर्फ 20 रुपए के प्रीमियम पर दो लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 436 रुपए के प्रीमियम पर दो लाख रुपए का जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए है।

बनासकांठा के अमीरगढ़ तालुका में इस योजना के तहत लगभग 1200 खाते खोले गए हैं, जिनमें से 40 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिला है। एक साधारण फॉर्म और आधार कार्ड के जरिए खाता खोलने की प्रक्रिया बेहद आसान है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं।

लाभार्थी गुलाब भाई मीना ने बताया, “जन धन खातों के जरिए हमें न केवल बैंकिंग सेवाएं मिली हैं, बल्कि 20 रुपए में दो लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 436 रुपये में दो लाख रुपए का जीवन बीमा भी मिला है। संकट के समय यह राशि हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुई है।”

वहीं, एक अन्य लाभार्थी लिंबडीबेन गमार ने कहा, “मुझे जन धन योजना से बहुत लाभ हुआ है। जीरो बैलेंस पर बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा खाता खुला और दो लाख रुपए के बीमा की सुविधा मिली। यह योजना आदिवासियों के विकास में बहुत सहायक है।”

वहीं, बैंक मैनेजर बनवारी लाल मीणा ने बताया, “हमारे क्षेत्र में इस योजना के तहत 1200 खाते खोले गए हैं, जिनमें से 40 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिला है। कई परिवारों को बीमा कवर का लाभ मिला है और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर हो रहा है। यह योजना लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, बल्कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी अहम योगदान दिया है।”

इस योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देशभर में करोड़ों खाते खोले गए हैं और लाखों लोग इसके बीमा कवर और अन्य सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। लाभार्थी इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं और इसे उनके जीवन में आए बदलाव का एक बड़ा कारण मानते हैं।

 

 

Gujarat NewsPM Modi Schemesrural bankingfinancial inclusion Indiaeconomic empowermentPradhan Mantri Jeevan Jyoti BimaJan Dhan Yojana

