Jan Aushadhi Kendra Latur : लातूर में जनऔषधि केंद्र गरीबों का सहारा, सस्ती दवाओं से मिल रही राहत

लातूर जनऔषधि केंद्र गरीबों को 90% तक सस्ती दवाओं की सुविधा दे रहा है।
Aug 31, 2025, 07:20 PM
महाराष्ट्र : लातूर में जनऔषधि केंद्र गरीबों का सहारा, सस्ती दवाओं से मिल रही राहत

लातूर: महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा शहर में चल रहा प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र आम जनता के लिए राहत का जरिया बन चुका है। यहां पर हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं, जो बेहद कम कीमत पर अपनी जरूरी दवाइयां खरीद रहे हैं।

जनऔषधि केंद्र पर वही दवाइयां उपलब्ध हैं, जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर कई गुना महंगी मिलती हैं। यहां पर मरीजों को वही दवाएं 50 से 90 प्रतिशत कम दामों में मिल रही हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को भारी राहत मिल रही है।

एक मरीज ने आईएएनएस से बताया, "पहले हमें दवाओं के लिए बहुत खर्च करना पड़ता था। अब वही दवा हमें आधे और आधे से कम दाम में मिल रही है। इसके लिए हम पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं।"

एक अन्य मरीज ने कहा, "जनऔषधि योजना हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।"

स्थानीय निवासी रोहन ने बताया, "मेरे पापा को बीपी और मम्मी को शुगर है। मैं 2-3 साल से यहीं से दवाइयां ले रहा हूं। एक बार इमरजेंसी में रात 2 बजे भी केंद्र खोला गया। यह बहुत बड़ी बात है। यहां दवाइयां बहुत कम दाम पर मिलती हैं, जिससे हम गरीब लोगों के हजारों रुपए बच पाते हैं। इसके लिए मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं।"

दुकानदार देशमणी ऋषिकेश सोमनाथ ने बताया, "जनऔषधि केंद्र पर मार्केट की 100 रुपए वाली दवा केवल 25 रुपए में मिल जाती है। हमारे पास 2,000 से ज्यादा नियमित ग्राहक हैं। खासकर शुगर और बीपी के मरीजों की संख्या ज्यादा है। एक मरीज जो बाहर से 2,000 की दवाएं खरीदता था, वह यहां मात्र 500 रुपए में ले पा रहा है।"

एक अन्य दुकानदार ने कहा, "जो लोग दवा के बिना मर जाते थे, अब उन्हें दवा मिल रही है। पीएम मोदी ने जब यह दर्द समझा, तब जनऔषधि योजना शुरू की। आज गरीब को 100 रुपए की दवा सिर्फ 20-25 रुपए में मिल रही है। 75-80 रुपए की सीधी छूट मिल रही है। यह गरीब की सेवा है और हमारे लिए यही सबसे बड़ी संतुष्टि है। पीएम मोदी को धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा काम किया। हम चाहते हैं कि यह सेवा हमेशा जारी रहे।"

 

 

