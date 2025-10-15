PM Awas Yojana Success : लाभार्थियों ने कहा, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ से पक्के मकान का सपना हुआ पूरा

भारत समाचार

Oct 15, 2025, 08:13 AM
छत्तीसगढ़ : लाभार्थियों ने कहा, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ से पक्के मकान का सपना हुआ पूरा

मोहला: कभी नक्सलवाद का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। इसका प्रमुख कारण है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ घर-घर तक पहुंचना। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना ने इस क्षेत्र के हजारों गरीब परिवारों के लिए अपने पक्के घर का सपना साकार किया है।

यह योजना नक्सल प्रभावित इस जिले में गरीबों के लिए नींव का पत्थर साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस क्षेत्र के कई परिवारों को पक्के मकान मिले हैं, जिससे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है।

लाभार्थियों का कहना है कि यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वे सरकार को बार-बार धन्यवाद दे रहे हैं।

लाभार्ती बबीता ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि पहले हम कच्चे मकान में रहते थे। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और सीलन की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मिट्टी का घर होने के कारण बरसात में बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें पक्का मकान मिला। अब हम आराम से अपने घर में रहते हैं। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं।

लाभार्थी कमल सिंह यादव ने कहा कि पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, जहां बारिश के दिनों में पानी टपकने की समस्या रहती थी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी। अब हम पक्के मकान में रहते हैं और हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई पीएम आवास योजना उन लोगों के सपने को पूरा करने में मील का पत्थर साबित हो रही है, जो आर्थिक तंगी के कारण कच्चे मकान में जीवन व्यतीत कर रहे थे।

यह योजना न केवल गरीबों के लिए आशियाना उपलब्ध करा रही है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई इबारत भी लिख रही है। योजना के लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए इसे अपनी जिंदगी में आए सकारात्मक बदलाव का आधार मान रहे हैं।

 

