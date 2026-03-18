PM Awas Yojana Beneficiary : ‘पीएम आवास योजना’ से इरशाद अहमद का पक्के घर का सपना हुआ पूरा

गौरेला: छत्तीसगढ़ के गौरेला निवासी इरशाद अहमद अब तक कच्चे मकान में जीवन यापन करने को मजबूर थे। लेकिन, अब उन्हें पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया है।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' के माध्यम से छत्तीसगढ़ के गौरेला में जरूरतमंद परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद गौरेला के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 8 में एक और लाभार्थी का अपने पक्के मकान का सपना सच हुआ है। इस योजना के तहत इरशाद अहमद बेहना को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवास आवंटित किया गया है। प्रशासन द्वारा घर का कार्य पूर्ण होने के बाद लाभार्थी को सौंप दिया गया है।

पीएम आवास योजना के माध्यम से कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्की छत मिल रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार और सुरक्षा का अहसास बढ़ा है।

स्थानीय नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है ताकि हर परिवार का अपना एक सुरक्षित आशियाना हो सके।

इरशाद ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि पीएम आवास योजना का लाभ मिलने से पहले पैसे की तंगी के कारण कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे। बरसात के दिनों में घर की छत टपकती थी। घर के अंदर जलजमाव होने से परिवार के दूसरे सदस्यों को भी काफी समस्या होती थी। लेकिन, पीएम आवास योजना ने हमें एक उम्मीद की किरण दी है। इस योजना के जरिए पक्का मकान पाने का सपना पूरा हो गया है।

लाभार्थी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पीएम आवास योजना की जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वे इसका लाभ लेने के लिए आवेदन करेंगे।

पीएम मोदी का आभार जताते हुए लाभार्थी ने कहा कि अगर वे इस योजना को नहीं लाते तो शायद पक्के मकान में रहने का सपना अधूरा रहता।

लाभार्थी की बहन नाजरीन फातिमा ने कहा कि पहले कच्चे मकान में रहते थे, काफी कठिनाई होती थी। बारिश के दिनों में रात भर जागते थे, क्योंकि घर में जलजमाव हो जाता था। दूसरी ओर बीमारियां फैलने की संभावना भी रहती थी। लेकिन, अब पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है तो हम अब खुशी-खुशी रहते हैं। कोई समस्या नहीं होती है। पीएम मोदी का दिल से धन्यवाद।

--आईएएनएस