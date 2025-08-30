Piyush Goyal UAE Minister Meeting: पीयूष गोयल ने यूएई के विदेश व्यापार मंत्री का किया स्वागत, निवेश पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी अल जायोदी का स्वागत किया और उन्हें नई भूमिका ग्रहण करने के लिए बधाई दी। पीयूष गोयल ने खुद इसकी जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि यूएई के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी अल जायोदी का स्वागत करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है और उन्हें उनकी नई भूमिका ग्रहण करने पर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि हमारी चर्चाएं बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विस्तार पर केंद्रित रहीं। हमने भारत-संयुक्त अरब अमीरात साझेदारी को और गहरा करने एवं साथ मिलकर विकास के नए रास्ते खोलने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 17वें सीआईआई ग्लोबल मेडटेक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने उद्योग जगत से विकास के लिए साहसिक लक्ष्य निर्धारित करने और एक जीवंत भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की अनुसंधान, विकास एवं नवोन्मेषण योजना का उपयोग करने का आग्रह किया।

गोयल ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय मेडटेक उद्योग की उल्लेखनीय वृद्धि और लचीलेपन के लिए सराहना की। उन्होंने भारत को स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भर बनाने में इस क्षेत्र के योगदान की प्रशंसा की और इसे किफायती, उच्च-गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने में वैश्विक रूप से अग्रणी देश बनाने का आग्रह किया।

उन्होंने मेडटेक उद्योग से आयातित वस्तुओं के बाजार से हटकर वैश्विक विनिर्माण और नवोन्मेषण हब बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और निर्यात बाजारों के लिए निर्माण करने की आवश्यकता है। उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए किफायती, उच्च-गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यूरोपीय संघ, मॉरीशस, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, पेरू और चिली के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत अग्रिम चरणों में है। हम अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार संधि के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। गोयल ने जोर देकर कहा कि ये सभी समझौते नए अवसरों, नए बाजारों और नए निवेश के द्वार खोलेंगे और परिमाण, गुणवत्ता और नवोन्मेषण को बढ़ावा देंगे।