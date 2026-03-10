Piyush Goyal AAHAR 2026 : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत मंडपम में आहार 2026 का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को भारत मंडपम में खाद्य और आतिथ्य उद्योग के लिए दुनिया के प्रमुख बी2बी व्यापार मंचों में से एक, आहार 2026 के 40वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे।

10 से 14 मार्च तक चलने वाले पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले में दुनिया भर के उद्योग जगत के नेताओं, प्रदर्शकों और आगंतुकों की बड़ी संख्या में भागीदारी होने की उम्मीद है।

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और आईटीपीओ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी खाद्य, आतिथ्य और संबद्ध क्षेत्रों के व्यवसायों के लिए नवाचारों को प्रदर्शित करने, अपने नेटवर्क का विस्तार करने और नए बाजार अवसरों की खोज करने के लिए एशिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक के रूप में स्थापित हो चुकी है।

आहार 2026 में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चावल, समुद्री उत्पाद, मांसाहारी भोजन, रसोई उपकरण, होटल और आतिथ्य उपकरण और लघु खाद्य उद्यमों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 1,800 प्रदर्शक एक साथ आएंगे।

इस आयोजन में 17 देशों के लगभग 155 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शकों के भाग लेने की उम्मीद है, जो आयोजन स्थल पर लगभग 1,15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। इटली को इस वर्ष के आयोजन के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है।

आहार 2026 को कई उद्योग संघों का समर्थन प्राप्त हुआ है, जिनमें अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संघ (एआईएफपीए), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), भारतीय खाद्य आयातकों का मंच (फिफी) और होटल और रेस्तरां उपकरण निर्माता संघ (होत्रेमाई) शामिल हैं।

इस प्रदर्शनी में एपीईडीए पवेलियन, एमओएफपीआई पवेलियन, विदेशी भागीदारी पवेलियन, आईसीएमए पवेलियन और एफआईएफआई पवेलियन जैसे कई विशिष्ट पवेलियन भी शामिल होंगे। मेले के दौरान हॉस्पिटैलिटी चैलेंज और कलिनरी आर्ट इंडिया 2026 सहित उद्योग-केंद्रित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण हॉल नंबर 1 में आयोजित होने वाली मास्टरशेफ प्रतियोगिता होगी, जहां पाक कला के पेशेवर और शौकीन लोग अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे और अंतरराष्ट्रीय व्यंजन पेश करेंगे। दर्शकों को वैश्विक खाद्य रुझानों और पाक कला में नवाचारों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।

प्रदर्शनियों के अलावा, इस आयोजन में सेमिनार, पाक कला प्रतियोगिताएं और उद्योग जगत के साथ संवाद आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य खाद्य और आतिथ्य क्षेत्रों के भीतर ज्ञान के आदान-प्रदान, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है।

आहार के पिछले संस्करण में 1,700 से अधिक प्रदर्शकों और एक लाख से अधिक आगंतुकों की भागीदारी दर्ज की गई, जो इस आयोजन की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करता है।

