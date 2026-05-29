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'विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल', ईडी छापेमारी पर पहली बार बोले विजयन

पिनाराई विजयन का आरोप: केंद्र ईडी का राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 29, 2026, 10:39 AM
'विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल', ईडी छापेमारी पर पहली बार बोले विजयन

तिरुवनंतपुरम: ईडी की छापेमारी को लेकर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम पिनाराई विजयन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

केरल विधानसभा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विजयन शुरुआत में विधानसभा की कार्यवाही पर बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके घर पर हुई ईडी की कार्रवाई से जुड़ा सवाल पूछा गया तो वह असहज नजर आए।

ईडी की छापेमारी पर पहली बार सीधे प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने कहा, ''गैर-भाजपा सरकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक हथियार की तरह किया जा रहा है।''

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विजयन ने कहा कि पार्टी अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से ईडी की कार्रवाई का समर्थन करती है।

उन्होंने कहा, ''जब कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती तो कांग्रेस इसका समर्थन करती है और चाहती है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल उनके विरोधियों जैसे अरविंद केजरीवाल और एमके. स्टालिन के खिलाफ किया जाए।''

विजयन ने आगे कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का बढ़ता इस्तेमाल देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने अपनी बेटी वीणा विजयन से जुड़े सीएमआरएल-एक्सालॉजिक वित्तीय लेनदेन मामले पर ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहा।

उन्होंने पुष्टि की कि वीणा विजयन का एक बैंक खाता फ्रीज किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ईडी अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान उनसे कोई सवाल नहीं पूछा।

विजयन ने इस छापेमारी को केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के बड़े पैटर्न का हिस्सा बताने की कोशिश की, लेकिन आरोपों और जांच में जुटाए जा रहे सबूतों पर विस्तार से टिप्पणी करने से बचते नजर आए।

उनके बयान से साफ है कि ईडी की जांच अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह केरल की बदलती राजनीतिक लड़ाई के केंद्र में आ गई है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम

 

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