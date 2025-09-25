Deepfake Video India : पाकिस्तानी एक्स हैंडल ने एयर मार्शल का फर्जी वीडियो फैलाया, फैक्ट चेक में गलत निकला दावा

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थित एक एक्स हैंडल एक डीपफेक वीडियो वायरल कर रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एयर मार्शल राकेश सिन्हा ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली और गुजरात तक पहुंच गए और भारत की एस-400 प्रणालियां नष्ट की जा रही हैं।

हालांकि, यह दावा बिल्कुल गलत है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो को पूरी तरह फर्जी करार दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एयर मार्शल राकेश सिन्हा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।

असल में एयर मार्शल सिन्हा ने जानकारी दी थी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ द्वारा एक बड़ा अभ्यास किया जाएगा, जिसमें ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा।

दिल्ली में आयोजित एयर डिफेंस सिस्टम्स पर एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि "ऑपरेशन सिंदूर" से कई महत्वपूर्ण सबक मिले हैं और यह ज़रूरी है कि सैन्य सोच और योजना में भारत हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे रहे।

सरकार ने चेतावनी दी है कि इस तरह के एआई-जनरेटेड वीडियो केवल लोगों को गुमराह और भ्रमित करने के लिए फैलाए जाते हैं।

साथ ही, लोगों से अपील है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध कंटेंट को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें और ग़लत सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाने में सहयोग करें।