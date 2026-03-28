Diesel Excise Reduction : भाजपा सांसदों ने केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने के कदम का स्वागत किया

नई दिल्ली: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और हेमा मालिनी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती के फैसले का स्वागत किया। इसके बाद पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर शून्य हो गया है। यह कदम वैश्विक तेल कीमतों में हो रही वृद्धि के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यह कटौती वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण कीमतों में वृद्धि की आशंकाओं के बीच की गई है। यह संकट अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान संघर्ष और उसके परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी से उत्पन्न हुआ है।

संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उच्च उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इससे व्यवसायों और आम जनता को उस समय काफी राहत मिलेगी जब वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां उत्पाद शुल्क में कटौती से सभी भारतीयों को लाभ हुआ है।

इसके अलावा ठाकुर ने कांग्रेस पर वैट बढ़ाकर मतदाताओं पर बोझ डालने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, जिसने पहले भी कांग्रेस शासित राज्यों में वैट बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार अब पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकर लगाने की तैयारी कर रही है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए का उपकर लागू करने के लिए नया कानून बनाया है। वे आम जनता पर बोझ डाल रहे हैं।

हालांकि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कथित तौर पर स्पष्ट किया है कि सरकार ने अभी तक उपकर लागू नहीं किया है।

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने भी पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने के सरकार के कदम की सराहना की।

उन्होंने आईएएनएस को बताया कि यह (उत्पाद शुल्क में कटौती) जनता के लिए अच्छा है और हमारी सरकार सही कदम उठा रही है।

इस बीच, सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल के खुदरा पंप मूल्यों में कोई बदलाव नहीं होगा और उत्पाद शुल्क में कटौती को पंप पर मूल्य कटौती के रूप में लागू नहीं किया जा रहा है।

--आईएएनएस