Peepal Tree Meaning : क्या घर में उगे पीपल के पेड़ को उखाड़ना अशुभ होता है? जानिए मान्यता

नई दिल्ली: अचानक घर में पीपल का पेड़ उग आना कई लोगों के लिए हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन बुजुर्ग इसे अक्सर सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। कहते हैं कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन हल्का हो जाता है और लगता है कि जैसे किसी ने प्रकृति से आशीर्वाद भेजा हो। हालांकि, कई लोग इसे खतरा समझकर उखाड़ देते हैं।

धार्मिक घरों में इसे दिव्य माना जाता है, इससे घर का माहौल पवित्र और शांत महसूस होता है। कुछ लोग इसे पितरों का आशीर्वाद मानकर खुशी का अनुभव करते हैं।

लेकिन वहीं, व्यावहारिक नजरिए से देखा जाए तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। पीपल की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और अगर यह घर की नींव के पास उग जाए, तो दीवारों और नींव पर दबाव डाल सकती हैं। इससे घर को नुकसान भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र में भी इसे बहुत बड़ा होने देना ठीक नहीं माना जाता। इसलिए, यह शुभता और जोखिम, दोनों ही साथ-साथ चलते हैं।

घर में अचानक पीपल के पेड़ का उगना एक तरह से प्रकृति का इशारा भी माना जाता है। ऐसा लगता है जैसे नई ऊर्जा आ रही हो। कई लोग इसे सकारात्मक संकेत समझकर उसके पास पूजा-अर्चना करते हैं, वहीं कुछ लोग इसे खतरा मानकर हटाने की सोचते हैं। दोनों ही सोचें अपनी जगह सही हैं। इसे देखकर मन में शुभता का एहसास भी होता है और थोड़ी चिंता भी।

असल में, यह पूरी तरह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अगर पेड़ दीवारों से थोड़ा दूर है और घर के वातावरण को परेशान नहीं कर रहा, तो इसे आशीर्वाद की तरह देखा जा सकता है। वहीं, अगर यह घर की नींव या संरचना के करीब है, तो सावधानी बरतनी जरूरी है। ऐसे में अगर पौधा छोटा हो तो आप उसे सावधानी से निकालकर किसी अन्य जगह लगा सकते हैं, जहां आप उसकी पूजा-पाठ कर सकें।

--आईएएनएस