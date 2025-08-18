भारत समाचार

CP Radhakrishnan NDA VP Candidate: सीपी राधाकृष्णन का उल्लेखनीय सफर समर्पण, निष्ठा और दूरदर्शी नेतृत्व का उदाहरण: पवन कल्याण

पवन कल्याण ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार पर बधाई दी।
Aug 18, 2025, 05:39 AM
सीपी राधाकृष्णन का उल्लेखनीय सफर समर्पण, निष्ठा और दूरदर्शी नेतृत्व का उदाहरण: पवन कल्याण

अमरावती:  राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद अब उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राधाकृष्णन को बधाई दी है।

जन सेना पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के प्रतिष्ठित उम्मीदवार के रूप में उनके नामांकन पर हार्दिक बधाई। 40 वर्षों से भी अधिक के शानदार करियर के साथ, कोयंबटूर से दो बार सांसद, झारखंड के पूर्व राज्यपाल और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में उनका उल्लेखनीय सफर समर्पण, निष्ठा और दूरदर्शी नेतृत्व का उदाहरण है।

उन्होंने आगे कहा कि उनका (सीपी राधाकृष्णन) विशाल अनुभव और जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उन्हें हमारे महान राष्ट्र के मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक प्रेरणादायक विकल्प बनाती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति इस असाधारण निर्णय के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। सीपी राधाकृष्णन को इस प्रतिष्ठित भूमिका में अपार सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद।

इससे पहले तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बधाई। एक वरिष्ठ राजनेता और सम्मानित नेता के रूप में उन्होंने लंबे समय तक देश की विशिष्ट सेवा की है। तेलुगु देशम पार्टी उनके नामांकन का हार्दिक स्वागत करती है और अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करती है।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "उपराष्ट्रपति के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को हमारा पूर्ण समर्थन है। हम सड़क से लेकर सदन तक एनडीए के साथ हैं।"

 

 

