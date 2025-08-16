Patna Children Dead : कार में दो बच्चों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

पटना: बिहार की राजधानी पटना में खड़ी एक कार में शुक्रवार शाम दो बच्चे रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए। यह घटना शहर के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के पटेल नगर इलाके के पॉश इलाके गोकुल पथ पर हुई। मृतकों की पहचान लक्ष्मी कुमारी (7) और करण कुमार (5) के रूप में हुई है, जो दोनों भाई-बहन थे।

पाटलिपुत्र थाने की पुलिस और एसडीपीओ-2 सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां दो नाबालिग बच्चों के शव मिले। डीएसपी-2 ने बताया कि दोनों बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के बीच थी और उनके शव एक गाड़ी की मध्य सीट पर पाए गए। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। 112 पर मिली सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई, जिसमें पता चला कि एक बच्चे की सांस चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, बच्चों के शरीर पर जलने के निशान पाए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, नाबालिग बच्चों की हत्या के बाद उनके शव गाड़ी में रखे गए थे। घटनास्थल से 100-200 मीटर की दूरी पर बच्चे रहते थे। मामले की जांच जारी है।

पाटलिपुत्र थाने के प्रभारी ने कहा कि हमने कार से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को बुलाया है। प्रारंभिक जांच में घटना के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। उनके शरीर पर मारपीट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। हमने आगे की वैज्ञानिक जांच के लिए कार को जब्त कर लिया है।

पुलिस को शक है कि बच्चे कार के अंदर खेल रहे होंगे और फंस गए होंगे, जिसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पटना पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए हर पहलू से जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि हमने मृतकों के परिवार वालों से बात की है; उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि बच्चे कार के अंदर कैसे पहुंचे।

इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। परिवार के सदस्य बेसुध हैं।