भारत समाचार

Patna student Murder: पटना में एक और हत्या से दहशत, 19 साल के छात्र को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली

पटना में छात्र राज कृष्णा की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 17, 2025, 08:39 AM
पटना में एक और हत्या से दहशत, 19 साल के छात्र को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली

पटना: पटना शहर एक और हत्याकांड से दहल उठा है। बिहार की राजधानी में रविवार को एक 19 साल के छात्र की हत्या कर दी गई। छात्र की पहचान राज कृष्णा के रूप में हुई। पुलिस को घटनास्थल से कारतूस का खोखा बरामद हुआ है। साथ ही, जांच के लिए एफएसएल टीम बुलाई गई है।

जानकारी सामने आई कि रविवार की सुबह लगभग 19 वर्षीय छात्र राज कृष्णा को एक गोली लगी थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि, अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पटना पुलिस ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मारकर घायल किया था।

पटना पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया, "17 अगस्त की सुबह में गर्दनीबाग थाना अंतर्गत सरिस्ताबाद मोड के पास अज्ञात अपराधियों की ओर से एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई। घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।"

पटना पुलिस ने आगे लिखा, "घटनास्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से फॉरेंसिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए घटना की जांच की जा रही है।"

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनु कुमारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लगभग 9 बजे युवक को गोली लगने की सूचना आई थी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए टीमें मौके पर मौजूद हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

इससे पहले, 14 अगस्त को पटना में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पटना पुलिस के अनुसार, चमडोरिया किला रोड इलाके में कुछ लड़कों ने एक युवक को चाकू से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। घायल की पहचान सन्नी कुमार के रूप में हुई, जिसके बारे में सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचाया गया था। हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि, पटना पुलिस ने 12 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया था।

 

 

Youth Crime BiharGardanibagh Shootingforensic investigationstudent murder casePatna Police InvestigationPatna crimeBihar Law and Order

Related posts

Loading...

More from author

Loading...