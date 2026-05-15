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पटना में बाइक सवार दो बदमाशों ने आरजेडी विधायक के भाई की सोने की चेन छीनी

पटना में राजद विधायक के भाई से दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात
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Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 10:40 AM
पटना में बाइक सवार दो बदमाशों ने आरजेडी विधायक के भाई की सोने की चेन छीनी

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक राहुल कुमार के भाई शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में चेन छीनने की घटना का शिकार हो गए, जब बाइक पर सवार दो हमलावरों ने उन पर हमला किया।

यह घटना कंकड़बाग पुलिस थाना क्षेत्र के साईं मंदिर के पास हुई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, विधायक राहुल कुमार के भाई रोहित कुमार को दो अपराधियों ने निशाना बनाया। पीड़ित जब मंदिर के पास से गुजर रहा था, तभी बाइक पर सवार आरोपी उसके पास आए और उसके गले से सोने की चेन छीन ली। घटना के बाद दोनों बदमाश कुछ ही सेकंड में मौके से फरार हो गए।

यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दो बाइक सवार एक मोटरसाइकिल पर आते हैं, झपटमारी की वारदात को अंजाम देते हैं और तेजी से वहां से फरार हो जाते हैं।

घटना के तुरंत बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। सूचना मिलने पर कंकड़बाग पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

थाना प्रभारी अभय कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला दो अपराधियों द्वारा चेन छीनने का प्रतीत होता है। पुलिस की टीमें इस समय आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और आरोपियों की पहचान के लिए मानवीय खुफिया जानकारी पर भी काम कर रही हैं।

फिलहाल कंकड़बाग पुलिस तकनीकी निगरानी और जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी से इस मामले जांच कर रही है। अधिकारियों को पूरा भरोसा है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

--आईएएनएस

 

 

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