Patna Encounter : पटना में पुलिस मुठभेड़ में अपराधी घायल, हथियार भी बरामद

पटना: बिहार में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच, पटना में पुलिस और अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक अपराधी को पैर में गोली मारी। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार भी बरामद किया है। यह घटना पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के बग्घा टोला की बताई जा रही है।

बुधवार की देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात राकेश कुमार घायल हो गया। अपराधी के पैर में गोली लगी है।

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा ने गुरुवार को बताया कि 30 नवंबर को जानीपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से रंगदारी मांगने और फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के नेतृत्व में इस मामले की जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया।

गठित टीम द्वारा मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर बुधवार की रात एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में पता चला कि जिस व्यक्ति ने रंगदारी की मांग एवं फायरिंग की थी, वह घटनास्थल पर दोबारा गया है।

पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। इसी दौरान राकेश कुमार ने पुलिस को देखकर फायरिंग की और भागने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें राकेश कुमार के पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है।

गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, रंगदारी मांगने में प्रयुक्त मोबाइल और सिम बरामद किया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा ने अपराधियों को साफ संदेश दिया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा।

--आईएएनएस