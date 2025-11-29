भारत समाचार

Patna Police Action : बिहार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीन इनामी वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार

पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन इनामी वांछित आरोपी गिरफ्तार
Nov 29, 2025, 04:49 PM
बिहार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीन इनामी वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार

पटना: बिहार में नई सरकार बनने के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पटना पुलिस ने पिछले 24 घंटे में विभिन्न राज्यों से तीन इनामी वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिनकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। पकड़े गए सभी अपराधियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान पुलिस ने वांछित अपराधी मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने मसौढ़ी थाना में एक व्यक्ति की हत्या की थी। इनके पास से एक देशी कट्टा और दो कारतूस बरामद किए गए। इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है।

उन्होंने बताया कि राजीवनगर थाना कांड संख्या 20/21 में वांछित 25 हजार रुपए के इनामी अपराधी अमित कुमार को राजस्थान राज्य के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। इसका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। इनके ऊपर मद्य निषेध, चोरी और आर्म्स एक्ट के आरोप हैं।

इसी तरह पीरबहोर थाना क्षेत्र में 13 मई को बम विस्फोट की घटना में छात्र सुजीत पांडेय की हत्या के मामले में पुलिस ने अपराधी आशीष रंजन उर्फ गोल्डी को राजस्थान राज्य के बीकानेर से गिरफ्तार किया है। इनकी पुलिस कई महीनों से तलाश कर रही थी। इस मामले में पहले ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह राजस्थान में अपने रिश्तेदार के यहां भाग गया था और वहां व्यवसाय शुरू कर दिया था।

बताया गया कि इस मामले में पूछताछ में यह बात सामने आई है कि गोल्डी विस्फोटक पदार्थ से बम बनाना जानता है और इस मामले में उसने ही बम उपलब्ध कराया था। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है।

--आईएएनएस

 

