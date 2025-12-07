भारत समाचार

Patna Fraud Bust : पटना में नकली सोने के बिस्कुट बेचकर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

Dec 07, 2025, 05:04 AM
पटना: बिहार की राजधानी पटना पुलिस ने यात्रियों को नकली सोने के बिस्कुट देकर धोखाधड़ी और लूटपाट करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

जानकारी के अनुसार, पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत बाईपास इलाके में शुक्रवार को गश्त के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। एसडीपीओ राज किशोर सिंह ने बताया कि गश्ती दल के जवानों ने एक ऑटो-रिक्शा में बैठे संदिग्ध युवकों को धोखाधड़ी और डकैती की योजना बनाते देखा।

त्वरित कार्रवाई करते हुए अगमकुआं थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और एक टेंपो में बैठे दो संदिग्धों और एक स्कूटर पर सवार दो अन्य को पकड़ा।

चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस टीम ने उनकी गहन तलाशी ली और उनके पास से दो नकली सोने के बिस्कुट जैसे टुकड़े, नकदी, तीन मोबाइल फोन, एक स्कूटर और एक ऑटो-रिक्शा बरामद किया।

एसडीपीओ राज किशोर सिंह ने बताया कि आरोपी ऑटो-रिक्शा यात्रियों को सोने के बिस्कुट का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे। अगर पीड़ित उनके झांसे में नहीं आता था, तो वे यात्री को एकांत इलाके में ले जाते थे और लूट लेते थे। पीड़ितों में ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं होती थीं।

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी सुल्तानगंज कर्बला इलाके के रहने वाले हैं, जिनमें से एक मूल रूप से सिवान का रहने वाला है। पुलिस ने मास्टरमाइंड की पहचान रुद्दाम के रूप में की है, जिसके साथी साहिल, अरमान और जोनू हैं।

यह गिरोह पहले भी धोखाधड़ी और लूट के कई मामलों में शामिल रहा है। पुलिस अब गिरोह की गतिविधियों की और जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या इस नेटवर्क से और लोग जुड़े हैं।

--आईएएनएस

 

