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Election Results India : देश की जनता सनातन, हिंदू और राष्ट्रवाद के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती : दिलीप जायसवाल

Patna: दिलीप जायसवाल ने विपक्ष और राहुल गांधी पर साधा निशाना
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Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 09:59 AM
देश की जनता सनातन, हिंदू और राष्ट्रवाद के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती : दिलीप जायसवाल

पटना: चुनावी राज्यों के नतीजे आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री एवं भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को विपक्ष पर निशाना साधा।

बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री दिलीप जायसवाल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "कल के चुनाव परिणाम को लेकर अगर पांचों राज्यों (केरल, तमिलनाडु, बंगाल, असम और पुदुचेरी) का विश्लेषण किया जाए, तो सभी जगह एक बात स्पष्ट नजर आती है कि जिसने भी सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ तुष्टिकरण की राजनीति करने का प्रयास किया, जनता ने सिर्फ उस सरकार को ही नहीं, बल्कि उनके नेतृत्वकर्ता ममता बनर्जी, गौरव गोगोई और स्टालिन को भी बुरी तरह हराने का काम किया। वो खुद अपने विधानसभा में हार गए। यह स्पष्ट संदेश ही देश की जनता सनातन, हिंदू और राष्ट्रवाद के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती।"

उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, "जिस रास्ते पर राहुल गांधी चल रहे हैं, उन्हें देश की जनता लगातार जवाब दे रही है। आने वाले समय में इसका खामियाजा कांग्रेस को और भी भुगतना पड़ेगा।"

जायसवाल ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव में धांधली का आरोप लगाने को निराधार बताया। उन्होंने कहा, "सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, क्या चुनाव आयोग ने किसी वोटर का हाथ पकड़कर कमल के फूल पर वोट दिलवा दिया था? चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया, जिसके कारण कमल का फूल खिला है। विपक्ष की किसी भी बात जनता गंभीरता से नहीं लेती है।"

उन्होंने तमिलनाडु के चुनावी नतीजे पर कहा, "एक चीज स्पष्ट है कि हमारा मकसद स्टालिन को सत्ता से बेदखल करना था। जब उन्होंने जहरीले शब्द का उपयोग किया था, तो हमने कहा था कि सनातन कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। राजनीति में बहुत सारी बातें होती रहती हैं।"

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेता उत्साहित हैं। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमें इतना बड़ा जनादेश मिला है। आप इसे हर स्तर पर देख सकते हैं। साफ तौर पर, बंगाल की जनता ने अपनी बात कह दी है। वे विकास चाहते हैं। वे सबसे आगे रहना चाहते हैं। बंगाल भारत की आर्थिक शक्ति है, भारत का पावरहाउस है।"

--आईएएनएस

 

 

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