Patiala Police Operation : पटियाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करी गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार

पटियाला में नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Oct 14, 2025, 03:41 PM
पटियाला: त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत पटियाला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल एक अंतरजिला गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 308 ग्राम नशीला पाउडर, चार पिस्तौल, एक देसी कट्टा और 10 गोलियां बरामद की।

पटियाला के वरिष्ठ एसपी वरुण शर्मा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिले में नशा माफिया के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को तेज किया गया है। इसी क्रम में इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह बाजवा (इंचार्ज, सीआईए) और इंस्पेक्टर जसप्रीत सिंह काहल (थाना कोतवाली पटियाला) की टीम ने घलौरी गेट मड़ीयां के पास नाकेबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोका।

कार की तलाशी लेने पर पुलिस को नशीला पाउडर और अवैध हथियार मिले। पूछताछ में आरोपियों की पहचान विजय कुमार, अजय कुमार उर्फ स्मार्ट (दोनों निवासी गोपाल कॉलोनी पटियाला), रोड़ी कुट मोहल्ला के रहने वाले जतिन कुमार, धोबी घाट मोहल्ला के संदीप सिंह और बड़ा अराई माजरा के रहने वाले रोरन के रूप में हुई।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे पटियाला के शैक्षणिक क्षेत्रों और सनोरी अड्डा इलाके में नशे की सप्लाई करते थे। गिरोह का मुख्य सरगना अजय कुमार उर्फ स्मार्ट है, जो अपने साथियों की मदद से बड़ी मात्रा में नशा खरीदकर उसे छोटे स्तर पर बेचने का काम करता था।

छानबीन में यह भी सामने आया कि गिरोह ने नशे से कमाए पैसे से हथियार खरीदने की योजना बनाई थी। संदीप सिंह उर्फ सैंडी, जिसके पारिवारिक संबंध उत्तर प्रदेश से हैं, की मदद से हथियार खरीदे गए थे।

पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि आरोपियों के संबंध अमनदीप सिंह उर्फ जट्ट से हैं, जो वर्तमान में जेल में बंद है और गैंगवार गतिविधियों के लिए कुख्यात है। आरोपियों ने बताया कि उन्हें विरोधी गैंग से हमले का डर था, इसलिए वे नशा बेचकर हथियार जुटा रहे थे।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी विजय कुमार के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज है। अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने रिमांड प्राप्त किया है। अधिकारियों का कहना है कि आगे की पूछताछ में महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।

एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई जिले में नशा तस्करी और गैंगवार गतिविधियों पर करारा प्रहार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस का अभियान आगे भी सख्ती व तेजी से जारी रहेगा ताकि पटियाला को नशा मुक्त जिला बनाया जा सके।

 

 

