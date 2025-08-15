Patiala Independence Day 2024: पटियाला में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस, मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने फहराया तिरंगा

पटियाला: पंजाब के पटियाला में पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर घनौर साहिब के विधायक सरदार गुरबाज सिंह, चेतन सिंह जौड़ा माजरा, मेयर, जिला प्रशासन के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि उन्हें पटियाला में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की जिम्मेदारी दी गई थी और यह उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने देश-विदेश के सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के कारण आज हम आजाद हैं और उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में शहीद-ए-आजम भगत सिंह और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे।

कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि हमारे बच्चे बेहद प्रतिभाशाली हैं। उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए और अवसर दिए जाने चाहिए। हालांकि, उन्होंने इस बार आम जनता की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रहने का जिक्र किया, लेकिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों का प्रदर्शन शानदार बताया।

हरभजन सिंह ने बिजली विभाग से जुड़ी हालिया हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि कर्मचारियों से वार्ता कर विवाद सुलझा लिया गया है और सभी कर्मचारी अब काम पर लौट आए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली विभाग पर कोई कर्ज नहीं है। 31 मार्च तक विभाग लगभग 2500 करोड़ रुपए के मुनाफे में रहा है।

इस दौरान मंत्री ने घोषणा की कि पटियाला जिले में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 110 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिससे नई बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी और ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे।

समारोह में पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।