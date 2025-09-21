भारत समाचार

पटना के व्यवसायी की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 21, 2025, 02:47 AM
पटना के व्यवसायी की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत

पटना, 20 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार की राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना सामने आई है। शहर के जाने-माने व्यवसायी और कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स के मालिक बिक्रम सिंह की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। यह घटना फ्रेजर रोड स्थित ग्रैंड अपार्टमेंट की है।

मूल रूप से भोजपुर जिले के कुल्हड़िया गांव निवासी बिक्रम सिंह रात करीब 2 बजे अपार्टमेंट की ऊंचाई से नीचे गिरे। कोतवाली पुलिस को इस मामले की जानकारी रात 3 बजे के आसपास दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पीएमसीएच अस्पताल भेजा गया।

बिक्रम सिंह कुछ वर्षों पहले तक इसी अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया था। इसके बावजूद वह वहां के निवासियों से जुड़े रहे और अक्सर आया-जाया करते थे।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे बिक्रम सिंह अपनी पत्नी दीप्ति सिंह और कुछ अन्य लोगों (निदाल, हुसैन और रोहित कुमार) के साथ ग्रैंड अपार्टमेंट में डिनर पार्टी में शामिल हुए थे।

कोतवाली डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला रहस्यमयी लग रहा है।

उन्होंने कहा, "हमें 3 बजे सूचना मिली कि फ्रेजर रोड स्थित एक हाई-राइज अपार्टमेंट से एक व्यक्ति नीचे गिरा है। जांच जारी है कि यह दुर्घटना थी, आत्महत्या या साजिश।"

डीएसपी प्रसाद के अनुसार, शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि पार्टी के दौरान ड्रग्स या नशीले पदार्थों का सेवन किया गया हो सकता है। इसी आधार पर खाने के नमूने जांच के लिए गए हैं। वहीं, निदाल और हुसैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि रोहित कुमार फिलहाल फरार है।

घटना के समय बिक्रम सिंह की पत्नी दीप्ति सिंह भी मौके पर मौजूद थीं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर गहन जांच शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी।

पुलिस के मुताबिक, पीएमसीएच में मौजूद परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि बिक्रम सिंह की निजी या व्यावसायिक जिंदगी में कोई तनाव या खतरा तो नहीं था।

फिलहाल, पटना पुलिस इस केस को हर एंगल से जांच रही है और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

वीकेयू

Related posts

Loading...

More from author

Loading...