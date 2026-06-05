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पटना के दो कोचिंगों में विवाद का मामला तूल पकड़ा, खान सर के खिलाफ एफआईआर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 05, 2026, 12:06 PM
पटना के दो कोचिंगों में विवाद का मामला तूल पकड़ा, खान सर के खिलाफ एफआईआर

पटना, 5 जून (आईएएनएस)। बिहार की राजधानी पटना में दो कोचिंग संस्थानों में शुरू हुए विवाद का मामला अब तूल पकड़ लिया है। इस बीच, खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ की घटना के संबंध में अब फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर, पुलिस ने छात्रों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार देर रात खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी और परिसर पर पथराव किया गया था। इसके बाद गुरुवार को एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था।

जानकारी के मुताबिक, इनके बयान के आधार पर फैसल खान को भी आरोपी बनाया गया है। इस बीच पटना पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि कदमकुआं थानांतर्गत खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर पथराव एवं तोड़फोड़ की गई थी। उक्त के संदर्भ में कदमकुआं थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के क्रम में एक वीडियो के सामने आने के बाद दो लोग घटना के पश्चात हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो के सत्यापन के बाद खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्ड को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रयोग किए गए हथियारों को जब्त करके एफएसएल जांच के लिए अग्रसित किया जा रहा है। बयान में अनुरोध करते हुए कहा गया है, "सभी छात्र-छात्राओं से अनुरोध है कि कोचिंग सेंटर की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में न आएं। अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।"

खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर पथराव और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गुरुवार को इसके विरोध में छात्रों ने पटना में कैंडल मार्च भी निकाला था। बता दें कि पहले चर्चित शिक्षक खान सर ने गोली चलने की बात कही थी। हालांकि बाद में वे इससे पलट गए थे।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीकेपी