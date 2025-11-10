पश्चिम चंपारण में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पश्चिम चंपारण, 10 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान मंगलवार को होने हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने पश्चिम चंपारण में पूरी तैयारी कर ली है। जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने आईएएनएस से बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा स्तर पर व्यापक व्यवस्था की गई है।

डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कहा, "यहां हमने एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) और एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वॉड टीम) का गठन कर दिया है, जो मतदान से पहले और मतदान के दौरान लगातार निगरानी रखेंगी। इसके साथ ही, हमने सेक्टोरल, जोनल और सुपर-जोनल टीमों की भी व्यवस्था की है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।"

उन्होंने बताया कि सभी टीमें पर्याप्त सुरक्षा बलों के साथ तैनात की गई हैं। हर टीम को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत रिपोर्ट करें।

जिला पदाधिकारी ने यह भी बताया कि डिस्पैच सेंटर से सभी मतदान कर्मी और सुरक्षा बल अपने-अपने बूथों के लिए रवाना हो चुके हैं। सोमवार शाम तक सभी टीमें अपने निर्धारित बूथों पर पहुंच जाएंगी। हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसी को भी अंतिम समय में किसी तरह की दिक्कत न हो।

धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान प्रत्येक क्षेत्र की निगरानी के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) बनाया गया है। यह कंट्रोल रूम लगातार हर टीम से संपर्क में रहेगा ताकि किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि पश्चिम चंपारण में मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो। इसके लिए सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार फील्ड में रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत रखी गई है कि किसी भी असामाजिक तत्व को गड़बड़ी करने का मौका न मिले।

डीएम ने बताया कि इस बार मतदान केंद्रों पर सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। बिजली, पानी, शौचालय और दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिला मतदान कर्मियों के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं।

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी भय या अफवाह के मतदान केंद्रों पर पहुंचें और अपने मत का प्रयोग करें।

