पश्चिम बंगाल : सांसद खगेन मुर्मू पर हमले को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी विरोध-प्रदर्शन

कोलकाता, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित करते समय सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष पर हुए हमले की भाजपा ने कड़ी निंदा की है।

भाजपा ने इसके साथ ही राज्यव्यापी विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। मंगलवार शाम को भाजपा ने दक्षिण 24 परगना जिले के गंगासागर स्थित रुद्र नगर में एक विरोध रैली आयोजित की।

बता दें कि सोमवार को उत्तर बंगाल के नागराकाटा स्थित बामनडांगा चाय बागान में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने गए सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष को हिंसक भीड़ का सामना करना पड़ा।

आरोप है कि उन पर पत्थर और ईंटें फेंकी गईं। परिणामस्वरूप सांसद खगेन मुर्मू के सिर में चोट आई और उनकी आंख के नीचे की हड्डी टूट गई। उनका सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इस घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता राज्य भर में सड़कों पर उतर आए। रुद्रनगर रैली के दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित उपद्रवियों द्वारा एक पूर्व-नियोजित हमला था।

भाजपा नेताओं के अनुसार, यह हमला राहत वितरण कार्यों में बाधा डालने के लिए किया गया था। उन्होंने सांसद पर हुए जानलेवा हमले की निंदा करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

इस घटना ने एक बार फिर पूरे राज्य में राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

वहीं, भाजपा सांसद मुकेश दलाल ने कहा कि खगेन लगातार पश्चिम बंगाल के मुद्दों पर लोकसभा में अपनी बात रखते हैं। टीएमसी के गुंडों द्वारा उनसे की गई मारपीट निंदनीय है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के लोगों को पश्चिम बंगाल में बसाकर पूरी डेमोग्राफी बदल दी गई है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि यह घटना गुजरात में होती तो वह तुरंत गुजरात आते, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। वे ममता बनर्जी से डरते हैं।

--आईएएनएस

